В Украине показатель соотношения ипотечных кредитов и ВВП самый низкий в Европе

Ипотека является традиционной основой для банковского розничного портфеля. В Украине соотношение ипотечных кредитов и ВВП ниже 1%, что является самым низким показателем в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что препятствием для наращивания ипотеки есть неопределенность перспектив рынка недвижимости и высокие риски ипотечного кредитования, отражающиеся в высоких ставках.

В регуляторе напоминают, что в период военного положения альтернативой стало льготное кредитование в государственной программе "єОселя", которое заметно изменило профиль ипотечного клиента банка.

Как изменилась ипотека благодаря программе "єОселя"

Как отмечают в НБУ, сейчас кредиты предоставляются под льготную ставку 3 или 7% по сравнению со средними ставками по ипотечным кредитам на уровне около 14% до полномасштабной войны.

В регуляторе подчеркивают, что более дешевая ипотека и более высокие цены на жилье стимулируют брать кредиты на все большие суммы с меньшими собственными взносами.

Кроме того, до полномасштабного вторжения почти две трети ипотек имели показатель соотношения суммы кредита и стоимости залога (LTV) менее 70%, а сейчас средний LTV приближается к максимально возможному по условиям программы уровню – 80%.

Также средний срок ссуд в конце 2021 года составлял около 15 лет, теперь ипотеку берут на более длительный срок.

По данным НБУ, раньше чаще всего ипотеку брали заемщики 35 – 45 лет со стабильными доходами, сейчас появилось больше заемщиков младше 30 лет.

"Поэтому кредитные стандарты стали более мягкими, в то же время такой риск компенсируется умеренной средней долговой нагрузкой на клиентов", — отмечают в НБУ.

Заметим, за неполные два года работы программы льготного кредитования "єОселя" было выдано более 11 тысяч кредитов на общую сумму, что превышает 17,6 миллиардов гривен. Из них 43%, или 4840 кредитов, было выдано только за первое полугодие 2024 года.

В июне в Верховной Раде было предложено смягчить условия программы "єОселя" для внутренне перемещенных лиц. в регионах с ограниченным количеством новостроек.

Предлагается снизить размер первого взноса с 20% до 15% и установить льготную кредитную ставку в 5% вместо 7%.

Также рассматривается возможность расширения программы для семей с детьми и разрешение ВПЛ покупать жилье независимо от его возраста при условии соответствия государственным строительным нормам.