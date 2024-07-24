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За два года работы "єОселі" выдано кредитов более чем на 17,6 млрд грн: кому чаще всего выдают ссуды
За неполные два года работы программы льготного кредитования "єОселя" было выдано более 11 тысяч кредитов на общую сумму, что превышает 17,6 миллиарда гривен. Из них 43%, или 4840 кредитов, было выдано только за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщает "Опендатабот".
По сравнению с прошлым годом, когда в среднем выдавалось 490 кредитов в месяц, в первой половине 2024 года этот показатель вырос почти вдвое до 800 кредитов ежемесячно. Рекордным месяцем стал апрель 2024 года, когда было выдано 1008 кредитов.
Также увеличилась средняя сумма кредита с 1,5 миллионов гривен в прошлом году до 1,7 миллионов гривен в этом году.
В то же время, лидером по средней сумме выданных кредитов является банк Кредит Днепр, который, присоединившись к программе во втором квартале 2024 года, уже успел выдать 37 кредитов на общую сумму 94 миллиона гривен.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Для сравнения, Укрэксимбанк и банк Глобус за все время выдали только 43 и 46 кредитов соответственно. Также высокие средние суммы кредитов наблюдаются у Укрэксимбанка – 2,13 миллиона гривен, Сэнс Банка – 1,97 миллиона гривен и Скай банка – 1,94 миллиона гривен.
Наибольшую среднюю сумму кредита в 2024 году получают ученые – 1,83 миллиона гривен, а наименьшую – педагоги: 1,43 миллиона гривен.
Среди всех заемщиков по программе "єОселя" лидерами по количеству выданных кредитов являются военнослужащие, получившие 3229 кредитов, или 29% от общего количества. На втором месте – полицейские с 2433 кредитами, что составляет 22%.
После августа 2023, когда программа стала доступной для всех граждан Украины, доля других категорий заемщиков выросла с 16% в 2023 году до 25,5% в 2024 году.
Что касается типа недвижимости, большинство украинцев (72%, или 7992 кредита) отдают предпочтение вторичному рынку жилья. На жилье от застройщика приходится четверть кредитов, а именно 2803, а на первичном рынке выдано только 3% ипотек, что эквивалентно 370 кредитам.
Географически, почти половина всех льготных ипотек по программе "єОселя" была выдана в Киеве и Киевской области: 2057 кредитов, или 18%, в Киеве и 3010 кредитов, или 27%, в области.
Среди других регионов лидерами по количеству выданных кредитов стали Львовская область с 641 кредитом, Одесская область с 541 кредитом и Винницкая область с 524 кредитами.
В Раде предлагают смягчить условия "єОселі" для переселенцев
В июне в Верховной Раде было предложено смягчить условия программы "єОселя" для внутренне перемещенных лиц. в регионах с ограниченным количеством новостроек.
Предлагается снизить размер первого взноса с 20% до 15% и установить льготную кредитную ставку в 5% вместо 7%.
Также рассматривается возможность расширения программы для семей с детьми и разрешение ВПЛ покупать жилье независимо от его возраста при условии соответствия государственным строительным нормам.
Источник фото: ua.depositphotos.com