За два роки роботи "єОселі" видано кредитів на понад 17,6 млрд грн: кому найчастіше видають позики

За неповні два роки роботи програми пільгового кредитування “єОселя” було видано понад 11 тисяч кредитів на загальну суму, що перевищує 17,6 мільярдів гривень. З них 43%, або 4 840 кредитів, було видано лише за перше півріччя 2024 року. Про це повідомляє "Опендатабот".

Порівняно з минулим роком, коли в середньому видавалося 490 кредитів на місяць, у першій половині 2024 року цей показник зріс майже вдвічі, до 800 кредитів щомісяця. Рекордним місяцем став квітень 2024 року, коли було видано 1 008 кредитів.

Також збільшилась середня сума кредиту з 1,5 мільйона гривень у минулому році до 1,7 мільйона гривень цьогоріч.

Водночас лідером за середньою сумою виданих кредитів є банк Кредит Дніпро, який, приєднавшись до програми у другому кварталі 2024 року, вже встиг видати 37 кредитів на загальну суму 94 мільйони гривень.

Для порівняння,Укрексімбанк та банк Глобус за весь час видали лише 43 та 46 кредитів відповідно. Також високі середні суми кредитів спостерігаються у Укрексімбанку - 2,13 мільйона гривень, Сенс Банку - 1,97 мільйона гривень та Скай банку - 1,94 мільйона гривень.

Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці — 1,83 мільйона гривень, а найменшу — педагоги: 1,43 мільйона гривень.

Серед усіх позичальників за програмою "єОселя" лідерами за кількістю виданих кредитів є військовослужбовці,які отримали 3229 кредитів, або 29% від загальної кількості. На другому місці – поліцейські з 2433 кредитами, що становить 22%.

Після серпня 2023 року, коли програма стала доступною для всіх громадян України, частка інших категорій позичальників зросла з 16% у 2023 році до 25,5% у 2024 році.

Що стосується типу нерухомості, більшість українців (72%, або 7992 кредити) віддають перевагу вторинному ринку житла. На житло від забудовника припадає чверть кредитів, а саме 2803, а на первинному ринку видано лише 3% іпотек, що еквівалентно 370 кредитам.

Географічно, майже половина всіх пільгових іпотек за програмою "єОселя" була видана у Києві та Київській області: 2057 кредитів, або 18%, у Києві та 3010 кредитів, або 27%, в області.

Серед інших регіонів лідерами за кількістю виданих кредитів стали Львівська область з 641 кредитом, Одеська область з 541 кредитом та Вінницька область з 524 кредитами.

У Раді пропонують пом'якшити умови "єОселі" для переселенців

У червні у Верховній Раді було запропоновано пом'якшити умови програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб.Зокрема,пропонується переглянути вимоги щодо віку житла,оскільки поточне обмеження (не більше трьох років з моменту введення в експлуатацію) значно звужує вибір для переселенців,особливо у регіонах з обмеженою кількістю новобудов.

Пропонується зменшити розмір першого внеску з 20% до 15% та встановити пільгову кредитну ставку у 5% замість 7%.

Також розглядається можливість розширення програми для сімей з дітьми та дозвіл ВПО купувати житло незалежно від його віку за умови відповідності державним будівельним нормам.

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