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За два роки роботи "єОселі" видано кредитів на понад 17,6 млрд грн: кому найчастіше видають позики
За неповні два роки роботи програми пільгового кредитування “єОселя” було видано понад 11 тисяч кредитів на загальну суму, що перевищує 17,6 мільярдів гривень. З них 43%, або 4 840 кредитів, було видано лише за перше півріччя 2024 року. Про це повідомляє "Опендатабот".
Порівняно з минулим роком, коли в середньому видавалося 490 кредитів на місяць, у першій половині 2024 року цей показник зріс майже вдвічі, до 800 кредитів щомісяця. Рекордним місяцем став квітень 2024 року, коли було видано 1 008 кредитів.
Також збільшилась середня сума кредиту з 1,5 мільйона гривень у минулому році до 1,7 мільйона гривень цьогоріч.
Водночас лідером за середньою сумою виданих кредитів є банк Кредит Дніпро, який, приєднавшись до програми у другому кварталі 2024 року, вже встиг видати 37 кредитів на загальну суму 94 мільйони гривень.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Для порівняння,Укрексімбанк та банк Глобус за весь час видали лише 43 та 46 кредитів відповідно. Також високі середні суми кредитів спостерігаються у Укрексімбанку - 2,13 мільйона гривень, Сенс Банку - 1,97 мільйона гривень та Скай банку - 1,94 мільйона гривень.
Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці — 1,83 мільйона гривень, а найменшу — педагоги: 1,43 мільйона гривень.
Серед усіх позичальників за програмою "єОселя" лідерами за кількістю виданих кредитів є військовослужбовці,які отримали 3229 кредитів, або 29% від загальної кількості. На другому місці – поліцейські з 2433 кредитами, що становить 22%.
Після серпня 2023 року, коли програма стала доступною для всіх громадян України, частка інших категорій позичальників зросла з 16% у 2023 році до 25,5% у 2024 році.
Що стосується типу нерухомості, більшість українців (72%, або 7992 кредити) віддають перевагу вторинному ринку житла. На житло від забудовника припадає чверть кредитів, а саме 2803, а на первинному ринку видано лише 3% іпотек, що еквівалентно 370 кредитам.
Географічно, майже половина всіх пільгових іпотек за програмою "єОселя" була видана у Києві та Київській області: 2057 кредитів, або 18%, у Києві та 3010 кредитів, або 27%, в області.
Серед інших регіонів лідерами за кількістю виданих кредитів стали Львівська область з 641 кредитом, Одеська область з 541 кредитом та Вінницька область з 524 кредитами.
У Раді пропонують пом'якшити умови "єОселі" для переселенців
У червні у Верховній Раді було запропоновано пом'якшити умови програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб.Зокрема,пропонується переглянути вимоги щодо віку житла,оскільки поточне обмеження (не більше трьох років з моменту введення в експлуатацію) значно звужує вибір для переселенців,особливо у регіонах з обмеженою кількістю новобудов.
Пропонується зменшити розмір першого внеску з 20% до 15% та встановити пільгову кредитну ставку у 5% замість 7%.
Також розглядається можливість розширення програми для сімей з дітьми та дозвіл ВПО купувати житло незалежно від його віку за умови відповідності державним будівельним нормам.
Джерело фото: ua.depositphotos.com