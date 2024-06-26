В Раде предлагают смягчить условия "єОселі" для переселенцев

Для того, чтобы сделать программу государственного кредитования является поселком действительно доступным и эффективным для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), необходимо как можно быстрее просмотреть допустимый возраст жилья для приобретения и снизить размер первого взноса.

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Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

По ее словам, с момента запуска программы выдано около 20 тысяч ипотечных кредитов, из которых только 200 получили ВПЛ, хотя в Украине сейчас насчитывается 4,9 миллиона официально зарегистрированных ВПЛ, из которых по меньшей мере 26% нуждаются в социальной защите.

Поэтому такие показатели свидетельствуют о малоэффективности и значительных ограничениях программы.

В Раде предлагают следующие изменения:

Уменьшение возраста жилья. В настоящее время жилье должно быть введено в эксплуатацию не позднее трех лет назад. Это ограничение исключает значительную часть жилищного фонда, особенно в регионах с ограниченным количеством новостроек.

Снижение первого взноса. На сегодняшний день первый взнос составляет 20% стоимости жилья. Предлагается снизить его до 15% и установить льготную кредитную ставку в 5% вместо 7%.

Расширение программ для семей с детьми. Предлагается создать льготные условия кредитования для больших семей.

Шуляк отметила, что важно разрешить ВПЛ покупать жилье независимо от его возраста при условии соответствия государственным строительным нормам. Это приведет к увеличению доступности жилья для переселенцев, которые часто не могут найти новостройки в регионах, куда они переселились.

Также она отметила возможность сочетания программ "єОселі" и "єВідновлення" для тех, чье жилье было разрушено во время войны. Однако, в случае отсутствия сертификата "єВідновлення", переселенцы вынуждены платить первый взнос из собственного кармана, что часто является неподъемным для них.

"Государство не имеет права оставаться в стороне, если хочет сохранить достойные условия для жизни граждан и предупредить новые волны вынужденной эмиграции. Поэтому мы будем инициировать все эти изменения и надеемся на положительное решение правительства в этом направлении. На сегодняшний день поддержка внутренне перемещенных лиц, вынужденных через войну искать новые дома, – одна из самых приоритетных задач государства", – подытожила Елена Шуляк.

Добавим, что для переселенцев доступна новая программа Rent-to-own (аренда с правом выкупа), которая предусматривает аренду жилья по ценам ниже рыночных, а также выгодные ипотечные условия.

Напомним, недавно Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило о том, что в Украине нарабатывают новые варианты решения "жилищного вопроса". В частности, в Украине предлагают среди прочего ввести два формата социальной аренды и механизм жилищных кооперативов.

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