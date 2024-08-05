В Україні показник співвідношення іпотечних кредитів та ВВП є найнижчим в Європі

Іпотека є традиційною основою банківського роздрібного портфеля. В Україні співвідношення іпотечних кредитів та ВВП нижче 1%, що є найнижчим показником в Європі.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що перепоною для нарощення іпотеки є невизначеність перспектив ринку нерухомості та високі ризики іпотечного кредитування, що відображаються у високих ставках.

У регуляторі нагадують, що у період воєнного стану альтернативою стало пільгове кредитування в державній програмі "єОселя", яке помітно змінило профіль іпотечного клієнта банку.

Як змінилася іпотека завдяки програмі "єОселя"

Як зауважують в НБУ, зараз кредити надаються під пільгову ставку 3% або 7%, порівняно із середніми ставками за іпотечними кредитами на рівні близько 14% до повномасштабної війни.

У регуляторі підкреслюють, що дешевша іпотека та вищі ціни на житло стимулюють брати кредити на дедалі більші суми із меншими власними внесками.

Крім того, до повномасштабного вторгнення майже дві третини іпотек мали показник співвідношення суми кредиту та вартості застави (LTV) менше 70%, а зараз середній LTV наближається до максимально можливого за умовами програми рівня – 80%.

Також середній строк позик наприкінці 2021 року становив близько 15 років, тепер іпотеку беруть на довший термін.

За даними НБУ, раніше найчастіше іпотеку брали позичальники 35 – 45 років із стабільними доходами, зараз з’явилося більше позичальників, які молодші 30 років.

"Тож кредитні стандарти стали м’якішими, водночас такий ризик компенсується помірним середнім борговим навантаженням на клієнтів", - зауважують в НБУ.

Зауважимо, за неповні два роки роботи програми пільгового кредитування “єОселя” було видано понад 11 тисяч кредитів на загальну суму, що перевищує 17,6 мільярдів гривень. З них 43%, або 4 840 кредитів, було видано лише за перше півріччя 2024 року.

У червні у Верховній Раді було запропоновано пом'якшити умови програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб.Зокрема,пропонується переглянути вимоги щодо віку житла,оскільки поточне обмеження (не більше трьох років з моменту введення в експлуатацію) значно звужує вибір для переселенців,особливо у регіонах з обмеженою кількістю новобудов.

Пропонується зменшити розмір першого внеску з 20% до 15% та встановити пільгову кредитну ставку у 5% замість 7%.

Також розглядається можливість розширення програми для сімей з дітьми та дозвіл ВПО купувати житло незалежно від його віку за умови відповідності державним будівельним нормам.