За три квартала 2024 года украинские банки получили 118 млрд грн чистой прибыли

За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки сохранили прибыльность и получили 118 млрд грн чистой прибыли. Главным фактором прибыльности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

О доходности банков

Так, согласно сообщению регулятора, в третьем квартале усредненная доходность кредитов и портфеля ОВГЗ практически стабилизировалась, а объемы таких инструментов продолжили увеличиваться. В частности, объем валового гривневого портфеля предоставленных клиентам кредитов с начала 2024 года вырос на 14,5% (чистого портфеля – на 23,6%), объем вложений в ОВГЗ – на 21,1%.

В то же время стоимость фондирования несколько снизилась вслед за снижением рыночных депозитных ставок, поэтому банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу.

В НБУ отмечают, что, несмотря на дальнейшее увеличение расходов, операционная эффективность оставалась высокой. В то же время, высокое качество кредитного портфеля обусловило низкий уровень отчислений в резервы под кредитные риски.

Также сообщается, что по итогам девяти месяцев 2024 года только восемь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 342 млн грн. Преимущественно это учреждения с неэффективными бизнес-моделями и рядом проблем.

Увеличение объемов налогов на прибыль

В НБУ подчеркнули, что рост финансовых результатов привел и к увеличению объемов начисленных банками налогов на прибыль, составивших за этот период 35 млрд грн.

Рентабельность капитала банков за девять месяцев 2024 года составила 45,8%, что ниже аналогичного показателя предыдущего года – 56,9%.

"В случае вступления в силу закона, предусматривающего 50% налог на прибыль банков в 2024 году, рентабельность капитала в секторе снизится до около 30%", — отметили у регулятора.

Там объяснили, что это замедлит накопление банками капитала для усиления своей устойчивости и дальнейшего кредитования экономики.

Налогообложение сверхприбылей банков

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем. Согласно документу, предусмотрено увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год и увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 года.

Пока этот закон до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что принятие решения о введении налога на сверхдоходы банков "задним числом" оправдано исключительной ситуацией.

Но Национальный банк Украины (НБУ) видит риски в очередном повышении налога на прибыль банков до 50% и планирует объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета из-за покупки облигаций внутреннего госзайма, избегая эмиссии.

В свою очередь в МВФ назвали налогообложение сверхприбылей банков неэффективным решением. Там заявили, что введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога и подрывает доверие к политике и не является эффективным решением.