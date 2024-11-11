Один из небольших украинских банков прекращает деятельность: что известно

Банк "Портал" прекратит свою деятельность без прекращения юридического лица. Как говорится в сообщении финучреждения, соответствующее решение принял еще 16 сентября его единственный акционер и председатель наблюдательного совета Игорь Колосницын.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Утвержденный план прекращения работы "Портала" был согласован решением Национального банка Украины №356 от 1 октября. В свою очередь на сайте НБУ указано, что ориентировочно банк должен завершить деятельность до конца декабря текущего года.

Таким образом, банк прекращает предоставление в кредит средств и банковских металлов, существующие счета постепенно закрываются, а новые уже не будут открываться любым клиентам.

Отметим, что согласно данным на сайте НБУ, банк "Портал" на 1 сентября имел 263,2 миллиона гривен активов, 39,2 миллиона гривен обязательств. Капитал финучреждения составлял 224 миллиона гривен. При этом у банка не было ни одного отделения.

Напомним также, что в декабре 2023 года решение о прекращении работы без прекращения юрлица принял Альпари Банк. Ориентировочная дата прекращения деятельности была указана как 15 мая 2024 года.

Фактически же НБУ отозвал у этого учреждения банковскую лицензию 27 июня. Альпари Банк стал девятым прекратившим работу таким образом, в том числе первым с начала полномасштабной войны. Предыдущим в 2021 году стал еще один небольшой банк - "Расчетный центр".