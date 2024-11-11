Один з малих українських банків припиняє діяльність: що відомо

Банк "Портал" припинить свою діяльність без припинення юридичної особи. Як ідеться у повідомленні фінустанови, відповідне рішення ухвалив ще 16 вересня її єдиний акціонер і голова наглядової ради Ігор Колосніцин.

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Зазначається, що затверджений план припинення роботи "Порталу" було погоджено рішенням Національного банку України №356 від 1 жовтня. В свою чергу, на сайті НБУ вказано, що орієнтово банк має завершити діяльність до кінця грудня поточного року.

Таким чином, банк припиняє надання у кредит коштів та банківських металів, існуючі рахунки поступово закриваються, а нові вже не будуть відкриватися будь-яким клієнтам.

Зазначимо, що згідно даних на сайті НБУ, банк "Портал" на 1 вересня мав 263,2 мільйона гривень активів, 39,2 мільйона гривень зобов'язань. Капітал фінустанови становив 224 мільйона гривень. При цьому банк не мав жодного відділення.

Нагадаємо також, що в грудні 2023 року рішення про припинення роботи без припинення юрособи ухвалив Альпарі Банк. Орієнтовною датою припинення діяльності було зазначено 15 травня 2024 року.

Фактично ж НБУ відкликав у цієї установи банківську ліцензію 27 червня. Альпарі Банк став дев'ятим, що припинив роботу таким чином, зокрема першим з початку повномасштабної війни. Попереднім у 2021 році став ще один малий банк "Розрахунковий центр".