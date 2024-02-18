"Альпарі банк", який збиралася купити "Укрпошта", припиняє свою діяльність

АТ "Альпарі банк" припиняє здійснення банківської діяльності, план припинення погоджений рішенням Нацбанку України.

Про це повідомила пресслужба "Альпарі банку".

"12.12.2023 Єдиний акціонер АТ "АЛЬПАРІ БАНК" прийняв рішення № 6/2023 припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердити План припинення. План припинення здійснення банківської діяльності АТ "АЛЬПАРІ БАНК" погоджений рішенням НБУ №495-рш від 28.12.2023", - йдеться у повідомленні банку.

Таким чином, "Альпарі банк" скорочує надання окремих банківських послуг, визначених в частині третій статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а саме:

— залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню, від необмеженого кола осіб;

— надання коштів та банківських металів у кредит за рахунок залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від власного імені, на власних умовах та на власний ризик (крім здійснення операцій з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України).

"Оскільки наша банківська установа знаходиться в процедурі припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, надання банківських послуг на даний час обмежене. Існуючі рахунки поступово закриваються, нові рахунки будь яким клієнтам не відкриваються", - наголосили в "Альпарі банку".

Нагадаємо, про те, що "Укрпошта" домовилася про покупку найменшого в Україні за розмірами активів "Альпарі банку" за 260 мільйонів гривень, стало відомо ще в листопаді 2021 року.

У червні 2022 року Антимонопольний комітет України надав "Укрпошті" дозвіл на його придбання.

Однак через те, що "Укрпошта" та Мінінфраструктури так і "не усунули всіх недоліків у документах", на які вказував НБУ, регулятор не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю "Альпарі" без прийняття рішень 29 травня 2023 року, повідомляла "Економічна правда".