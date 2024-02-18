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Категория
Банки
Дата публикации

Альпари банк, который собиралась купить "Укрпочта", прекращает свою деятельность

Альпари банк, который собиралась купить "Укрпочта", прекращает свою деятельность
Фото: "Укрпочта" / Facebook

АО "Альпари банк" приостанавливает осуществление банковской деятельности, план прекращения согласован решением Нацбанка Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Альпари банка".

"12.12.2023 Единый акционер АО "АЛЬПАРИ БАНК" принял решение № 6/2023 прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица и утвердить План прекращения. План прекращения осуществления банковской деятельности АО "АЛЬПАРИ БАНК" согласован решением НБУ №495-р2. 2023", - говорится в сообщении банка.

Таким образом, "Альпари банк" сокращает предоставление отдельных банковских услуг, определенных в части третьей статьи 47 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", а именно:

— привлечение средств и подлежащих возврату банковских металлов от неограниченного круга лиц;

— предоставление средств и банковских металлов в кредит за счет привлеченных во вклады (депозиты), в том числе на текущие счета, средств и банковских металлов от собственного имени, на собственных условиях и на собственный риск (кроме осуществления операций по приобретению депозитных сертификатов Национального банка Украины).

"Поскольку наше банковское учреждение находится в процедуре прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, предоставление банковских услуг в настоящее время ограничено. Существующие счета постепенно закрываются, новые счета любым клиентам не открываются", - подчеркнули в "Альпаре банке".

Напомним, о том, что "Укрпочта" договорилась о покупке самого маленького в Украине по размерам активов "Альпари банка" за 260 миллионов гривен, стало известно еще в ноябре 2021 года.

В июне 2022 года Антимонопольный комитет Украины предоставил "Укрпочте" разрешение на его приобретение.

Однако из-за того, что "Укрпочта" и Мининфраструктуры так и "не устранили все недостатки в документах", на которые указывал НБУ, регулятор не согласовал это соглашение и вернул обратно "Укрпочте" пакет документов на покупку "Альпари" без принятия решений 29 мая 2023 года, сообщала "Экономическая правда".

Автор:
Ольга Колесниченко