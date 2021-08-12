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Банки 1 час назад

"Расчетный центр" перестал быть банком, но продолжает работу

"Расчетный центр" — восьмой банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без прекращения юридического лица

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую лицензию у ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" ("Расчетный центр").

Соответствующее решение №390-рш Правления Национального банка приняло 10 августа 2021 года. Напомним, что 3 февраля 2021 года акционеры ОАО "Расчетный центр" приняли решение о прекращении этим банком осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 30 июня 2021 года ОАО "Расчетный центр" завершил осуществление банковской деятельности.

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"Расчетный центр" имеет лицензию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление клиринговой деятельности и продолжит осуществлять соответствующую профессиональную деятельность на рынках капитала.

В то же время денежные расчеты, связанные с клиринговой деятельностью, в дальнейшем будут обеспечиваться с использованием счета в Национальном банке Украины, что предусмотрено законом и лучшими международными практиками.

"Расчетный центр" — восьмой банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

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Ранее НБУ уже отозвал лицензии у следующих банков: Вернум Банк, БМ Банк, Диви Банк, КБ "Финансовый партнер", Апекс-Банк, Промышленно-финансовый банк и Кредит Оптима банк.

Процедура прекращения банковской деятельности без прекращения юридического лица проводится в соответствии с Законом Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

Для этого банк согласовывает с НБУ план прекращения и полностью выполняет обязательства, связанные с осуществлением банковской деятельности в установленный срок.

Ключевым акционером ПАО "Расчетный центр" является Национальный банк Украины, во владении которого более 83% акций РЦ.

Ранее сообщалось, что 26 мая 2021 года вступили в силу новые редакции документов ОАО "Расчетный центр" (РЦ) — Регламент проведения клиринговой деятельности, Положение о системе управления рисками и гарантий, которые вносят изменения в процедуру проведения операций в режиме РЕПО с контролем рисков.

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Источник фото: Depositphotos

 

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