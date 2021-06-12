Расчетный центр установил новые тарифы для клиентов

Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках установил новые тарифов на услуги, которые вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Как отмечают в пресс-службе банка, основным критерием при разработке тарифов было обеспечение их доступности и приемлемости для всех участников рынков капитала.

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Таким образом, новые тарифы были максимально сохранены на том же уровне, который существовал до трансформации.

В то же время, в тарифах произошли и некоторые изменения. В частности, тариф по открытию клирингового счета (субсчета) стал консолидированным, он объединил несколько тарифов: платеж за открытие клирингового счета/субсчета участника клиринга, платеж за подключение к системе дистанционного обслуживания клиринговых счетов/субсчетов "Интернет-клиринг" и платеж за предстоящем закрытии счета/субсчета.

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Учитывая новые принципы и процедуры осуществления клиринговых операций, в состав тарифов включены платеж за операции по распределительным счету клиента (брокера) (перевод или списания клиринговых активов по средств).

Так, по новым правилам все средства брокеров (их клиентов) будут зачисляться на счет Расчетного центра в Национальном банке Украины и отображаться на распределительном субсчете, который будет открыт в клиринговой системе для каждого брокера. Имея доступ к этому счету, брокер сможет самостоятельно осуществлять операцию перевода средств со своего распределительного субсчета на определенные клиринговые субсчета своих клиентов или собственными клиринговые счета.

В новых тарифах предусмотрена плата за такие операции:

– перевод клиринговых активов брокера на клиринговый субсчет его клиента или клиринговый счет самого брокера и их списание с переводом денег на текущий или корреспондентский счет участника клиринга. Для возможности перевода и списания клиринговых активов по средств в условиях чрезвычайных ситуаций предусмотрено проведение соответствующих операций по бумажным распоряжениями.

– тарифы за формирование выписок из клиринговых счетов/субсчетов в бумажном виде или в виде электронного документа, так как согласно требованиям законодательства, выписка из системы клирингового учета является документальным подтверждением факта проведения расчетов, а также доходов и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета.

В Расчетном центре напоминают, что как сейчас, так и начиная с 1 июля 2021 года в рамках договора на клиринговое обслуживание все клиенты госбанка получают такие выписки ежедневно средствами системы "Интернет-клиринг" без какой-либо дополнительной оплаты, а новый тариф предусмотрен исключительно для выписок в бумажной форме или в электронной форме с квалифицированным электронной подписью.

Расчетный центр имеет статус банка и для обеспечения выполнения требований Закона Украины "О депозитарной системе Украины" получил банковскую лицензию на право предоставления банковских услуг, генеральную валютную лицензию в порядке, определенном Национальным банком Украины и лицензию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке — клиринговой деятельности.

Как сообщалось ранее, 26 мая 2021 года вступили в силу новые редакции документов ОАО "Расчетный центр" (РЦ) — Регламент проведения клиринговой деятельности, Положение о системе управления рисками и гарантий, которые вносят изменения в процедуру проведения операций в режиме РЕПО с контролем рисков.

Напомним, в январе Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) установила новые требования к осуществлению деятельности по торговле ценными бумагами и договорам, в связи с чем торговцы ценными бумагами должны теперь торговать по новым правилам.

6 октября 2020 года вступило в силу решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о внесении изменений в Положение о сертификации специалистов по вопросам фондового рынка.

Источник фото: Depositphotos.