Фондовый рынок: в Украине изменились правила по операциям РЕПО

С 26 мая 2021 года вступили в силу новые редакции документов ОАО "Расчетный центр" (РЦ) — Регламент проведения клиринговой деятельности, Положение о системе управления рисками и гарантий, которые вносят изменения в процедуру проведения операций в режиме "РЕПО с контролем рисков.

Как сообщает пресс-служба фондовой биржи ПФТС, с этого момента установлено обязательное наличие стандартного дисконта (haircut) как скидки к рыночной стоимости ценной бумаги в размере 10% от ее рыночной стоимости (предмета договора РЕПО).

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В ПФТС напоминают, что рыночная стоимость ценных бумаг рассчитывается на основании обнародованной Нацбанком цены для соответствующего выпуска ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма. — Delo.ua) на текущий операционный день.

В случае, если для текущего операционного дня стоимость определенного выпуска или всех ценных бумаг не была определена НБУ, то РЦ самостоятельно устанавливает для них рыночную стоимость.

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Кроме этого, ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте, добавляются в перечень ценных бумаг, а РЦ принимает их в качестве гарантийного обеспечения.

Вводится также процедура Mark-to-market:

в начале каждого операционного дня во время проведения процедуры Mark-to-market РЦ проводит переоценку не только гарантийного обеспечения каждого участника клиринга, но и каждого его обязательства;

размер обеспечения участника клиринга, риск невыполнения обязательства по которым в результате изменения рыночной стоимости ценных бумаг, являющихся предметом договора РЕПО, растет, будет увеличиваться на размер дополнительной части обеспечения (ДЗ).

Обязательства кредитора и заемщика не симметричны не только относительно дополнительной части обеспечения, но и базового обеспечения, которое составляет 10% от суммы первой части договора РЕПО:

Напомним, в январе Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) установила новые требования к осуществлению деятельности по торговле ценными бумагами и договорам, в связи с чем торговцы ценными бумагами должны теперь торговать по новым правилам.

Ранее сообщалось, что 6 октября 2020 года вступило в силу решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о внесении изменений в Положение о сертификации специалистов по вопросам фондового рынка.

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