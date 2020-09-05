НБУ обновил корректирующие коэффициенты для ОВГЗ

Национальный банк Украины пересмотрел размер корректирующих коэффициентов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые принимаются в качестве залога по операциям рефинансирования, операциям прямого репо и операциям по договорам о хранении запасов наличности, а также формируют гарантийный фонд для операций своп процентной ставки.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Национальный банк определил размеры корректирующих коэффициентов для ОВГЗ, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования или использованы для осуществления операций репо с Национальным банком.

Включение таких активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будут приниматься отдельным решением правления Нацбанка.

Корректирующие коэффициенты применяются для уменьшения потерь НБУ при реализации процентного риска, валютного риска и риска ликвидности, приводящие к уменьшению справедливой стоимости принятой им залога.

Они применяются к справедливой стоимости залога и зависят от ее основных характеристик.

Новые размеры корректирующих коэффициентов вступают в силу с 7 сентября 2020 года и вводятся в действие приказом Национального банка Украины от 27 августа 2020 года.

Напомним, что Национальный банк в апреле 2020 увеличил срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах до 90 дней.

Также расширен перечень приемлемого залога для таких кредитов, к которому, в частности, были включены муниципальные облигации. Это будет способствовать поддержке достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантина.

Напомним, ранее НБУ утвердил подход к определению справедливой стоимости муниципальных облигаций, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования.

В мае Национальный банк Украины утвердил подход к определению справедливой стоимости облигаций предприятий, выпущенных под государственную гарантию.