НБУ определил методику оценки муниципальных облигаций как залога по кредитам

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил подход к определению справедливой стоимости муниципальных облигаций, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования.

Как сообщает пресс-служба регулятора, оценка таких ценных бумаг будет осуществляться с учетом присущего им кредитного риска, который соответствует жестким ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Ранее для смягчения влияния коноравируса на экономику и банковскую систему НБУ расширил сроки рефинасирования банков и перечень приемлемого залога, в который вошли в том числе и муниципальные облигации.

Эти ценные бумаги также было разрешено использовать для проведения банками операций репо с Нацбанком.

Решение о включении муниципальных облигаций в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением правления НБУ после проведения анализа активов.

Включение муниципальных облигаций к залогам по кредитам рефинансирования направлено на расширение инструментария банков по регулированию собственной ликвидности, а также будет способствовать развитию региональных инфраструктурных проектов и рынка ценных бумаг в целом.

Для более точного расчета справедливой стоимости ценных бумаг Нацбанк также усовершенствовал подход к учету рыночных преобразований в кривых бескупонной доходности ОВГЗ.

В частности, период выборки данных был уменьшен с 45 до 15 рабочих дней. Также в выборку были включены договора, заключенные на первичном рынке, если размещение государственных облигаций произошло между двумя и более участниками.

Соответствующие изменения в порядок оценки Национальным банком справедливой стоимости ценных бумаг утверждены решением правления НБУ Украины от 21 августа 2020 года. Они вступили в силу 1 сентября 2020 года.

Напомним, ранее Национальный банк Украины утвердил подход к определению справедливой стоимости облигаций предприятий, выпущенных под государственную гарантию.