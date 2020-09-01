  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

НБУ определил методику оценки муниципальных облигаций как залога по кредитам

Оценка таких ценных бумаг будет осуществляться с учетом присущего им кредитного риска, который соответствует жестким ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Украины

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил подход к определению справедливой стоимости муниципальных облигаций, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования.

Как сообщает пресс-служба регулятора, оценка таких ценных бумаг будет осуществляться с учетом присущего им кредитного риска, который соответствует жестким ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Ранее для смягчения влияния коноравируса на экономику и банковскую систему НБУ расширил сроки рефинасирования банков и перечень приемлемого залога, в который вошли в том числе и муниципальные облигации.

Эти ценные бумаги также было разрешено использовать для проведения банками операций репо с Нацбанком.

Читайте также:
Вместо кредитов — ОВГЗ: финансовый кризис заставит банки искать новые источники прибыли

Решение о включении муниципальных облигаций в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением правления НБУ после проведения анализа активов.

Включение муниципальных облигаций к залогам по кредитам рефинансирования направлено на расширение инструментария банков по регулированию собственной ликвидности, а также будет способствовать развитию региональных инфраструктурных проектов и рынка ценных бумаг в целом.

Для более точного расчета справедливой стоимости ценных бумаг Нацбанк также усовершенствовал подход к учету рыночных преобразований в кривых бескупонной доходности ОВГЗ.

В частности, период выборки данных был уменьшен с 45 до 15 рабочих дней. Также в выборку были включены договора, заключенные на первичном рынке, если размещение государственных облигаций произошло между двумя и более участниками.

Соответствующие изменения в порядок оценки Национальным банком справедливой стоимости ценных бумаг утверждены решением правления НБУ Украины от 21 августа 2020 года. Они вступили в силу 1 сентября 2020 года.

Напомним, ранее Национальный банк Украины утвердил подход к определению справедливой стоимости облигаций предприятий, выпущенных под государственную гарантию.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Купіть борг, недорого: чи допоможе встояти банкам розпродаж проблемних кредитів
Купіть борг, недорого: чи допоможе встояти банкам розпродаж проблемних кредитів
НБУ упростил валютный надзор за экспортными операциями с аккредитивами
НБУ упростил валютный надзор за экспортными операциями с аккредитивами
Оформленный онлайн-договор равноценен обычному бумажному договору — НБУ
Оформленный онлайн-договор равноценен обычному бумажному договору — НБУ
Загрузка...
Новое видео
Александр Кучеренко. О лидерах будущего, Джеке Уэлче и почему нельзя задерживать зарплату / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. За сутки в Украине обнаружено 2088 новых случаев инфицирования COVID-19

  3. Фонд гарантирования снова выявил на финансовом рынке мошенников

  4. В Японии летающее авто впервые поднялось в воздух с человеком на борту (ВИДЕО)

  5. В Киеве айтишник заказал убийство своего партнера (ФОТО)

Загрузка...