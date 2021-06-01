В Украине изменятся правила декларирования ценных бумаг

Требования к декларированию ценных бумаг в Украине изменятся. Соответствующий закон вступит в силу 2 июня 2021 года. Документ был опубликован сегодня, 1 июня, в издании "Голос Украины".

Согласно закону, не подлежат декларированию акции акционерного общества — резидента Украины, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, и совокупно не превышает 5% голосующих акций общества.

Также исключено требование о предоставлении номеров счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сберегательного банка СССР.

В декларацию также не включают операции по обмену валют как расходы и сделки. Такие операции не требуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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Кроме этого, не будет декларироваться и как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится спецпроверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, 26 мая 2021 года вступили в силу новые редакции документов ОАО "Расчетный центр" (РЦ) — Регламент проведения клиринговой деятельности, Положение о системе управления рисками и гарантий, которые вносят изменения в процедуру проведения операций в режиме РЕПО с контролем рисков.

Напомним, в январе Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) установила новые требования к осуществлению деятельности по торговле ценными бумагами и договорам, в связи с чем торговцы ценными бумагами должны теперь торговать по новым правилам.

6 октября 2020 года вступило в силу решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о внесении изменений в Положение о сертификации специалистов по вопросам фондового рынка.

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