НКЦБФР впервые допустила в Украину иностранные ценные бумаги в электронном виде

20 мая Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании приняла решение о допуске иностранных облигаций EUROHOLD BULGARIA AD к обращению на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба регулятора, процедура предусматривает, что решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Национального депозитария Украины.

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

"Впервые Комиссией было принято решение о предоставлении государственной услуги исключительно в электронном виде без предоставления каких-либо бумажных копий документов к регулятору. Все необходимые документы были представлены официальным каналом связи в электронном виде с наложением электронной цифровой подписи заявителя. Комиссия провела все процедуры, связанные с предоставлением этой услуги, всего за две недели с момента поступления пакета документов", — отметил член НКЦБФР Максим Либанов.

На сегодняшний день в обращении на отечественном рынке капитала допущены 35 ценных бумаг иностранных эмитентов.

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Ранее сообщалось, что 20 апреля 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Напомним, 15 апреля 2021 года на украинской фондовой бирже ПФТС допущены к обращению акции крупных американских технологических компаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

Указано, что шесть техкомпаний дополнили перечень еще 8 иностранных эмитентов: Apple Inc, Biz Finance PLC (Ukreximbank), Blackrock Fund Advisors, Equity Residential, Ferrexpo PLC, MHP SE, State Street Global Advisors Trust Company и U.S. Department of the Treasury.

Позднее фондовая биржа "Перспектива" начала торговлю акциями семи американских технологических и финансовых компаний, а также гособлигациям США.