Фондовый рынок 30 минут назад

НКЦБФР допустила на фондовый рынок Украины казначейские облигации США

К обращению на украинских биржах также допущены акции иностранных инвестфондов

Фото: Facebook/НКЦБФР Фото: Facebook/НКЦБФР
Фото: Facebook/НКЦБФР

20 апреля 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, на фондовый рынок Украины допущены ценные бумаги следующих эмитентов:

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– казначейские облигации правительства США/U.S. Treasury notes;

– облигации SSB NO. 1 PLC;

– акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF;

– акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.

По информации регулятора, решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Национального депозитария Украины.

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Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

На сегодняшний день в обращении на отечественном рынке капитала допущено 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.

Напомним, 15 апреля 2021 года на украинской фондовой бирже ПФТС допущены к обращению акции крупных американских технологических компаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

Указано, что шесть техкомпаний дополнили перечень еще 8 иностранных эмитентов: Apple Inc, Biz Finance PLC (Ukreximbank), Blackrock Fund Advisors, Equity Residential, Ferrexpo PLC, MHP SE, State Street Global Advisors Trust Company и U.S. Department of the Treasury.

Позднее фондовая биржа "Перспектива" начала торговлю акциями семи американских технологических и финансовых компаний, а также гособлигациям США.

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