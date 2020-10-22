ICU открыла доступ к онлайн-торговле гособлигациями

Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade — информационный сайт online.icu и торговую систему ICU Trade, которая позволяет инвесторам торговать облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами, в том числе, с мобильных устройств, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обеспечиваем пользователям системы прямой доступ к онлайн-котировкам. Инвесторы видят реальные рыночные ставки ОВГЗ и могут купить или продать выбранные бумаги в несколько кликов", — заявила руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгении Грищенко.

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По ее словам, технически сделки проходят на бирже "Перспектива".

При этом, Грищенко отметила, что в отсутствие полноценного биржевого "стакана" и системы онлайн доступа к биржевым торгам для розничных инвесторов, ICU Trade с двусторонними котировками от ICU является оптимальным вариантом.

"В перспективе планируем расширять платформу всеми доступными инструментами, как это разрешено законом 2284 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов", который вступит в силу с июля 2021 года — Delo.ua)", — сказала Грищенко.

Она также допустила, что в будущем ICU предоставит онлайн доступ розничным клиентам к биржевым торгам. "Будем подстраиваться под ситуацию на рынке.

В группе добавили, что пользователь платформы сможет следить за своим инвестиционным счетом онлайн в режиме 24/7, получать индивидуальные предложения по ОВГЗ, контролировать движение средств и остатки на счете и выводить средства на свой банковский счет.

В релизе указывается, что планируется запуск мобильных приложений для iOS и Android, которые должны повысить удобство инвестирования.

Группа ICU — независимая финансовая группа, основанная в 2006 году, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом и специализирующаяся на рынках Центральной и Восточной Европы.

Под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн в Украине, что входит в число лидеров по объемам активов.

Владельцы и партнеры группы — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Напомним, согласно опубликованному годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по итогам 2019 года компания ICU стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке.

По данным комиссии, объем биржевых сделок с ОВГЗ, проведенных компанией, составил 98 млрд грн или 16,07% от общего объема биржевых контрактов.