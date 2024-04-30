АМКУ оштрафовал "Киевоблгаз" и Киевскую областную энергоснабжающую компанию на 8 млн грн

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) приняла решение о взыскании с АО "Оператор газораспределительной системы "Киевоблгаз" и ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" штрафа за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

Отмечается, что "Киевоблгаз" был оштрафован на общую сумму 7 миллионов 640 тысяч гривен за два нарушения. В частности, 3 миллиона гривен оператор газораспределительной системы должен оплатить из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции "в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг по присоединению к газораспределительным системам в пределах территории Киевской области", говорится в официальном сообщении АМКУ.

Кириленко уточнил, что "Киевоблгаз" выдвинул неправомерное требование (к заказчикам технических условий присоединения к газораспределительной системе) устанавливать единый узел учета природного газа для жилых домов, тогда как заказчик предусматривал установку поквартирных средств измерительной техники.

Второе нарушение, штраф за которое составляет 4 миллиона 640 тысяч гривен, заключалось в том, что облгаз не предоставлял необходимые исходные данные для проведения гидравлического расчета газопровода. В сообщении говорится, что такие действия побуждали к получению услуг именно в "Киевоблгазе" и приводили к ущемлению интересов заказчиков услуги, а также хозяйствующих субъектов.

Кроме того, на 275 579 гривен оштрафована Киевская областная энергоснабжающая компания. В сообщении Кириленко говорится, что такие средства ООО должно заплатить за то, что незаконно отказывало ОСМД "Калинова фортеця" в подписании договора на поставку электроэнергии, используя свое монопольное (доминирующее) положение.

В АМКУ также отметили, что у Киевской областной энергоснабжающей компании отсутствовали правовые основания отказывать в заключении договора с ОСМД, поскольку "Калинова фортеця" имела заключенный договор на распределение с ЧАО "ДТЭК региональные электросети".

Облгазы Фирташа: переход к государству

Напомним, что в июне прошлого года "Киевоблгаз" перешел под государственное управление "Нафтогаза". Вместе с ним к группе присоединились еще "Житомиргаз" и "Львовгаз", ранее входившие в Региональную газовую компанию (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа.

По такому же принципу под управление "Нафтогаза" перешли еще "Ивано-Франковскгаз", "Хмельницкгаз", "Николаевгаз" и ряд других облгазов. Последние четыре газораспределительных предприятия перешли под контроль "Нафтогаза" в декабре прошлого года.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал возвращение государственного контроля за газораспределительными сетями вопросом национальной безопасности.

Напомним также, что ранее СБУ совместно с БЭБ разоблачили масштабную схему: должностные лица "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предполагались на закупку газа.

По данным судебно-экономической экспертизы, только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем на 4,2 миллиарда гривен. А общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составить более 18 миллиардов гривен.