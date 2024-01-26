АРМА получила от "Нефтегаза" первые деньги от управления облгазами Фирташа

Агентство по розыску и менеджменту активов получило 33,8 млн грн от "Группы Нефтегаз", управляющего корпоративными правами АО "Черноморнефтегаз", ранее управлявшееся "Региональной газовой компанией", аффилированной с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что эти средства зачислены в качестве первого транша с 226,7 млн грн, которые "Нефтегаз" поэтапно должен перечислить в госбюджет в течение I полугодия 2024 года.

"Стратегическая цель АРМА - обеспечить поступление в государственный бюджет от эффективного управления арестованным имуществом. Кроме того, Агентству крайне важно обеспечить стабильное функционирование объектов критической инфраструктуры, находящихся в управлении АРМА и поставляющих газ в регионы страны", - подчеркивают в ведомстве.

Как облгазы Фирташа перешли к государству?

Ряд газораспределительных предприятий в Украине связывали с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

В июне 2021 года в Государственном бюро расследований заявили о раскрытии схемы, согласно которой Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб в 1,488 млрд гривен.

В связи с этим делом в конце мая 2022 года суд арестовал и передал в управление Нацгентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Позже Кабинет министров передал арестованные активы 26 облгазов в управление "Черноморнефтегаза", входящее в группу "Нефтегаз". Активы были переданы с использованием особой процедуры.

АРМА заключила договор по управлению корпоративными правами "облгазов Фирташа" с "Черноморнефтегазом" 05 июля 2022 года.

Осенью "Нефтегаз" создал ООО "Газораспределительные сети Украины" как национального оператора газораспределительной системы. Затем в эту компанию начали переходить арестованные газораспределительные фирмы, у которых постепенно забирали лицензии на распределение.

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