АРМА отримало від "Нафтогазу" перші гроші від управління облгазами Фірташа

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало 33,8 млн грн від “Групи Нафтогаз", управителя корпоративними правами АТ “Чорноморнафтогаз”, яке раніше управлялося "Регіональною газовою компанією", афілійованою до бізнесмена Дмитра Фірташа.

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Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що ці кошти зараховані як перший транш з 226,7 млн грн, які "Нафтогаз" поетапно повинен перерахувати до держбюджету протягом І півріччя 2024 року.

"Стратегічна мета АРМА - забезпечити надходження до державного бюджету від ефективного управління арештованим майном. Крім того, для Агентства украй важливо забезпечити стабільне функціонування обʼєктів критичної інфраструктури, що перебувають в управлінні АРМА та постачають газ у регіони країни", - підкреслюють у відомстві.

Як облгази Фірташа перейшли до держави?

Низку газорозподільних підприємств в Україні повʼязували з бізнесменом Дмитром Фірташем.

У червні 2021 року в Державному бюро розслідувань заявили про розкриття схеми, за якою Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 млрд гривень.

У звʼязку з цією справою наприкінці травня 2022-го суд заарештував і передав в управління Нацгентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

Пізніше Кабінет міністрів передав заарештовані активи 26 облгазів в управління "Чорноморнафтогазу", яке входить до групи "Нафтогаз". Активи були передані із застосуванням особливої процедури.

АРМА уклало договір з управління корпоративними правами “облгазів Фірташа” з “Чорноморнафтогазом” 05 липня 2022 року.

Восени "Нафтогаз" створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у цю компанію почали переходити заарештовані газорозподільні фірми, у яких поступово забирали ліцензії на розподіл.

Джерело фото: ua.depositphotos.com