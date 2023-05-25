Дело Фирташа. Еще двум руководителям облгазов объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении главам правлений АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Сумыгаз" по делу о присвоении государственного газа на миллиарды гривен. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что их подозревают по ч. 3 ст. 2 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Также в СБУ сообщили, что пяти другим руководителям облгазов, которые проходят по делу, уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или внесения соответствующего залога. Речь идет о следующих суммах:

руководителю АО "Закарпатгаз" – 169 млн грн;

АО "Хмельницкгаз" – 228 млн грн;

АО "Винницагаз" – 186 млн грн;

АО "Львовгаз" – 155 млн грн;

АО "Днепропетровскгаз" – 160 млн грн.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, двум руководителям ООО "РГК", руководителю ООО "ЙЕ ЕНЕРГIЯ" и пяти руководителям облгазов.

По данным следствия, облгазы, подконтрольные Фирташу, "покупали" газ у подконтрольной ему компании. Но в действительности получали менее 30% от проплаченного размера газа. Дефицит покрывали за счет того, что отбирали топливо из газотранспортной системы Украины. А государственный оператор украинской ГТС получил в среднем 30% от стоимости отобранного газа.

В общей сложности речь идет о более чем 18 млрд грн ущерба государству в течение 2016-2022 годов.

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