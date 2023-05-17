Убытки на 1,5 млрд грн. Экс-министру энергетики Насалику изменили подозрение

Бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины изменили квалификацию правонарушения по делу, которое касается нанесения государству ущерба почти на 1,5 млрд грн. А его подчиненному объявили подозрение в злоупотреблении госимуществом. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители не называют имени экс-чиновников, но судя по информации о деле, речь идет о расследовании в отношении бывшего министра Игоря Насалика.

В ДБР указывают, что по указанию главы министерства, руководитель департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения. В частности, в нарушение постановления Кабмина чиновники искусственно "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества.

Сумма недополученных бюджетом средств в течение мая 2017 года – декабря 2020 года составила 1 млрд 488 млн гривен.

В феврале 2023 бывшему министру объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Санкция статьи предусматривает наказание в размере до пяти лет лишения свободы.

Однако теперь ему изменили подозрение на ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением). Наказание по этой статье составляет до шести лет лишения свободы.

В Офисе генпрокурора уточнили, что чиновники вносили изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем и их составляющих.

Из 37 договоров, заключенных с операторами систем, 33 подписаны с протоколами разногласий, содержание которых не соответствует целям договорных отношений.

При этом в ведомстве говорят, что бюджет недополучил поступления более чем на 1,55 млрд грн.

Напомним, Игорь Насалик возглавлял Минэнерго в 2016-2019 годах в правительстве Владимира Гройсмана. По информации "Украинской правды", олигархом, со структурами которого заключались соглашения, является Дмитрий Фирташ.