Збитки на 1,5 млрд грн. Ексміністру енергетики Насалику змінили підозру

Колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України змінили кваліфікацію правопорушення у справі, яка стосується завдання державі збитків на майже 1,5 млрд грн. А його підлеглому оголосили підозру у зловживанні з держмайном. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці не називають імені експосадовців, але судячи з інформації про справу, йдеться про розслідування щодо колишнього міністра Ігоря Насалика.

У ДБР вказують, що за вказівкою очільника міністерства, керівник департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, в порушення постанови Кабміну, посадовці штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна.

Сума недоотриманих бюджетом коштів протягом травня 2017 року – грудня 2020 року склала 1 млрд 488 млн гривень.

У лютому 2023 року колишньому міністру оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до п’яти років позбавлення волі.

Однак тепер йому змінли підозру на ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем). Покарання за цією статтею становить до шести років позбавлення волі.

В Офісі генпрокурора уточнили, що високопосадовці вносили зміни до договорів експлуатації газорозподільних систем та їх складових.

Із 37 договорів, укладених з операторами систем, 33 підписано з протоколами розбіжностей, зміст яких не відповідає меті договірних відносин.

При цьому у відомстві говорять, що бюджет недоотримав надходження на понад 1,55 млрд грн.

Нагадаємо, Ігор Насалик очолював Міненерго у 2016-2019 роках в уряді Володимира Гройсмана. За інформацією "Української правди", олігархом, зі структурами якого укладалися угоди, є Дмитро Фірташ.