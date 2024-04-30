Советы по выбору мультимедийного лэптопа

Чем большие надежды возлагаются на ноутбук, тем выше к нему требования. Покупке мощной рабочей станции или геймерской модели предшествует тщательный анализ технических характеристик. Мультимедийный лэптоп — где-то посередине. Слишком сильно углубляться в тонкости функционирования «железа» не нужно, но и полагаться только на интуицию — тоже рискованно. Есть 5 аспектов, которые обязательно следует учесть, чтобы не попасть впросак.

Диагональ экрана

Принцип «чем больше, тем лучше» в данном случае работает безотказно. Для мультимедийных задач дюймы лишними не бывают. Экран внушительного размера приближает ноут к стационарному компьютеру, обеспечивая расширенные возможности отображения.

Картинку на 13-дюймовом и 17-дюймовом экране можно даже не сравнивать. Минимальная диагональ побуждает прищуриваться и всматриваться в мелкие детали. Большой размер позволяет соблюдать безопасную дистанцию и не напрягать глаза.

Разрешение

Проблему зернистости изображения производители ноутбуков решают при помощи матриц с высоким разрешением. Стандарт Full HD соответствует требованиям пользователей. Он обеспечивает высокую четкость, отменную детализацию и сохранение нормальных пропорций кадра.

Большой плюс — совместимость с актуальным профессиональным и любительским контентом. Для 4К ассортимент видео и приложений гораздо меньший, хотя в последнее время новомодное разрешение набирает обороты. Целесообразно рассматривать также WQHD/WQHD+, WQXGA, 3.2K и другие промежуточные варианты.

Частота обновления

Поговаривают, что герцовка важна только в играх, но это не так. При воспроизведении динамичного контента она тоже имеет значение. Базовые 60 Гц — комфортные для глаз. Кадры сменяют друг друга нерезко, без аберраций. Но этого мало, если видео со спецэффектами, множеством мелких деталей, сложными цветовыми переходами. Для плавной кадросмены без заметных мерцаний требуется от 90 Гц.

Количество постоянной памяти

На хранилище лучше не экономить. Где-то ведь нужно хранить все мультимедийные файлы. Конечно, можно использовать внешние накопители (флешки, винчестеры, даже диски), но это не очень удобно. Особенно, если важен быстрый доступ к данным.

Твердотельники превосходят жесткие диски по ряду параметров:

Скорость чтения и записи;

компактность;

бесшумность — благодаря отсутствию движущихся элементов;

устойчивость к механическим повреждениям — по той же причине.

Объем должен соответствовать привычкам пользователя:

Для потребителя онлайн-контента достаточно 256-512 Гигабайт; для человека, привыкшего скачивать сериалы и фильмы в хорошем качестве, — 1 Терабайт.

Возможности подключения

Желательно, чтобы мультимедийный ноут подключался к интернету по Wi-Fi и через провод. При наличии порта LAN и беспроводного модуля актуального стандарта шансы остаться без доступа ко Всемирной паутине — гораздо ниже.

Для просмотра кино и развлекательных шоу без посторонних шумов и дискомфорта для окружающих — разъем под проводные наушники (мини-Джек) и Блютуз.

Порты HDMI, USB-C и USB-A, Display Port и другие позволяют:

Вывести картинку на внешний монитор или экран телевизора,

подключить колонки для лучшего звука,

воспроизводить контент напрямую с карты памяти или портативного винчестера,

подзаряжаться от повербанка.

Выбрать модель с оптимальными возможностями подключения при помощи фильтров предлагает интернет-магазин Moyo. Универсальный тип корпуса предпочтителен для домашнего использования, а формат ультрабук или конвертируемый — для развлекательной программы в путешествиях.