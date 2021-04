На биржу ПФТС зашел новый выпуск казначейских облигаций США

С 26 апреля на торги украинской биржи ПФТС допущен новый выпуск казначейских облигаций правительства США (ISIN — US912810SP49, тикер ПФТС — USSP49).

Как информирует пресс-служба ПФТС, доходность облигаций составляет 1,375%. Дата погашения — 15 августа 2050 года. Дать уплаты процентов — 15 августа и 15 февраля.

По состоянию на 26 апреля 2021 года к торгам на АО "Фондовая биржа ПФТС" допущено 332 выпусков ценных бумаг, в том числе, 15 выпусков иностранных ценных бумаг: Microsoft Corporation (тикер — MSFT),

Advanced Micro Devices Inc (AMD),

Visa Inc. (V);

Tesla Inc. (TSLA);

Netflix Inc. (NFLX);

Facebook Inc. (FB);

Apple Inc. (AAPL);

BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) (201003920);

BLACKROCK FUND ADVISORS (TLT), Equity Residential (EQR);

FERREXPO PLC (FXPO);

MHP SE (MHPC);

STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY (SPY);

U.S. Department of the Treasury (US9128283).

Ранее сообщалось, что 20 апреля 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Напомним, 15 апреля 2021 года на украинской фондовой бирже ПФТС допущены к обращению акции крупных американских технологических компаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

Указано, что шесть техкомпаний дополнили перечень еще 8 иностранных эмитентов: Apple Inc, Biz Finance PLC (Ukreximbank), Blackrock Fund Advisors, Equity Residential, Ferrexpo PLC, MHP SE, State Street Global Advisors Trust Company и U.S. Department of the Treasury.

Позднее фондовая биржа "Перспектива" начала торговлю акциями семи американских технологических и финансовых компаний, а также гособлигациям США.

