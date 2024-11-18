Два з семи державних банків є збитковими: названо найприбутковіші українські фінустанови

За даними Національного банку України, 117,63 млрд грн прибутку отримали 62 українських банків після сплати податків за 9 місяців 2024 року. Це на 7% більше, аніж торік. 41% від сукупного прибутку банків припадає на державний ПриватБанк, а найкращий ріст показав МТБ банк — у 13 разів за рік.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

На 7% виріс прибуток банків

Зазначається, що попри податок, який цьогоріч виріс з 18% до 25%, банки збільшили прибуток на 7%: 117,63 млрд грн проти 109,85 млрд грн торік.

Два з семи державних банків є збитковими

За даними аналітиків, 63% прибутку серед усіх фінустанов отримали державні банки. Це повʼязано, переважно, із заробітками ПриватБанку: 48,35 млрд грн або 41% від сукупного прибутку усіх банків. За рік прибуток Привату виріс на 11%.

В "Опендатабот" нагадують, що у вересні ще один український банк став державним — Мотор банк.

Зауважимо, наразі в Україні державними є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк та PIN банк.

Аналітики підкреслюють, що наразі два з семи державних банків є збитковими (Мотор банк та PIN банк).

Банки з іноземним капіталом

Як зауважують в "Опендатабот", на банки з іноземним капіталом припадає 23% від загального прибутку — 27,32 млрд грн. Лише один з 14 іноземних банків наразі отримав збитки у 139,57 млн грн — це Правекс банк.

Лідером у групі залишається Райффайзен: 6,15 млрд грн прибутку (так само, як за відповідний період торік).

У МТБ банка найбільший приріст

В "Опендатабот" повідомляють, що 16,25 млрд грн прибутку отримали приватні банки. За рік їх прибуток зріс на 22%. Третина заробітків групи припадає на ПУМБ — 5,18 млрд грн. За рік прибуток банку скоротився на 9%.

Найбільший приріст прибутку серед усіх банків стався у МТБ банка: аж у 13 разів, до 603,59 млн грн.

Українські банки сплатили до бюджету 73,5 млрд грн податку на прибуток

У 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток, який є удвічі більшим ніж за всі попередні 15 років, і при цьому вони отримали історично рекордний чистий прибуток.

Так, нарахований податок на прибуток у 2023 році склав 73,5 млрд. грн, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік і в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році.

При цьому банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд. грн. Це учетверо і на 12% більше відповідно у 2022 і 2021 роках.