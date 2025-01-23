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Свириденко анонсировала продажу Sense Bank и долю в "Укрнафте"

Свириденко анонсировала продажу Sense Bank и долю в "Укрнафте"
Украина готовит к приватизации Sense Bank и долю "Укрнафты"

Украина готова к продаже государственного Sense Bank и приватизации доли " Укрнафты ", которая нуждается в модернизации. Однако, относительно "Укрнафты" сейчас продолжаются предварительные обсуждения.

Об этом заявила министерша экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes Ukraine 23 января.

По словам Свириденко, на экономическом форуме в Давосе Украина представила конкретные проекты.

"Мы готовы приватизировать Sense Bank, а также рассмотреть возможность продажи крайне нуждающейся модернизации доли 'Укрнафты'", — отметила она. Относительно "Укрнафты" обсуждение только началось, добавила чиновник.

Свириденко также сообщила, что правительство в рамках государственно-частного партнерства рассматривает возможность передачи порта "Черноморск" в концессию. "Мы видим заинтересованность как на внутреннем рынке, так и среди международных инвесторов", — подчеркнула она.

"Там, где частный сектор может эффективно восстановить и модернизировать убыточные компании, должен работать рынок", – подчеркнула Свириденко.

В то же время, несмотря на интерес ряда потенциальных покупателей, очереди из реальных инвесторов в национализированный Sense Bank пока нет. Даже Томаш Фиала, публично выражавший заинтересованность в этом активе, далек от конкретного предложения. Государству, возможно, понадобится время, чтобы подготовиться к продаже бывшего банка Михаила Фридмана и Петра Авена.

Напомним, 7 ноября 2022 года предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", судьба собственности у которых обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке, были национализированы .

Что касается Sense Bank, то 21 июля правительство поддержало   предложение НБУ об участии государства в выводе его с рынка, учитывая, что он входит в перечень системно важных банков. На следующий день Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщили об успешном заключении договора купли-продажи, согласно которому государство стало владельцем 100% акций акционерного общества Sense Bank.

Автор:
Татьяна Гойденко