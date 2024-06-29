Правительство планирует продать "Сенс банк" и "Укргазбанк"

Украина готовится к продаже двух важных банков – "Сенс банка" и "Укргазбанка". Для этого планируется назначить международно-признанного финансового советника до сентября 2024 года.

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Об этом пишет "Экономическая правда", ссылаясь на меморандум Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы также готовим к продаже два системных государственных банка - "Сенс банк" и "Укргазбанк". Мы планируем назначить международно признанного финансового советника до конца сентября 2024 года по прозрачной процедуре и после консультаций с международными финансовыми организациями", - говорится в меморандуме.

Согласно сообщению, назначение советника будет происходить по прозрачной процедуре и после консультаций с международными финансовыми организациями.

Кроме того, Украина готовит к рассмотрению законопроект о приватизации государственных банков в консультациях с международными финансовыми организациями. Законопроект будет представлен на рассмотрение парламента до конца сентября 2024 года.

В одной из глав меморандума указано, что Украина также обязуется не увеличивать государственную долю в банковском секторе. Все решения по этому вопросу будут согласовываться со стратегией уменьшения государственной собственности в банковском секторе.

"Наши решения будут согласовываться с общей стратегией по уменьшению государственной собственности в банковском секторе. Любое решение, которое может привести к увеличению государственной собственности в банковском секторе, будет приниматься после консультаций с персоналом МВФ и будет строго ограничено вопросами, связанными с сохранением финансовой стабильности и решения по вопросам национальной безопасности в период действия военного положения", - говорится в меморандуме.

Национализация Сенс банка

В феврале 2022 года Европейский Союз ввел санкции против совладельца "Альфа-банка Украины" Михаила Фридмана, а в марте к ним присоединилась Великобритания.

Тогда же Фридман и его партнер Петр Авен покинули совет директоров "Альфа-Банка", впоследствии в Украине сменившего название на Сенс Банк. Украина ввела санкции против Фридмана в октябре того же года.

А в мае 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий НБУ национализировать банки подсанкционных собственников. 20 июля Национальный банк Украины решил вывести "Сенс Банк" с рынка. Позже финучреждение перешло в собственность государства.

22 июля 2023 г. Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщили об успешном заключении договора купли-продажи, по которому государство стало владельцем 100% акций АО "Сенс Банк ".

По данным НБУ, на 1 апреля 2024 года по размеру общих активов Сэнс банк занимал 8-е место (136,63 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Банк вошел в тройку лидеров по чистой прибыли за 2023 год: он составил 5,04 млрд грн.