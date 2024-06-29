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Уряд планує продати "Сенс банк" та "Укргазбанк"
Україна готується до продажу двох важливих банків - "Сенс Банку" та "Укргазбанку". Для цього планується призначити міжнародно визнаного фінансового радника до вересня 2024 року.
Про це пише "Економічна правда" посилаючись на меморандум Міжнародного валютного фонду (МВФ).
"Ми також готуємо до продажу два системні державні банки - "Сенс Банк" та "Укргазбанк". Ми плануємо призначити міжнародно визнаного фінансового радника до кінця вересня 2024 року за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями", - зазначено у меморандумі.
Згідно з повідомленням, призначення радника відбуватиметься за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Крім того, Україна готує до розгляду законопроєкт про приватизацію державних банків у консультаціях з міжнародними фінансовими організаціями. Законопроєкт буде поданий на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.
В одному з розділів меморандуму вказано, що Україна також зобов'язується не збільшувати державну частку у банківському секторі. Усі рішення щодо цього питання будуть узгоджуватися зі стратегією зменшення державної власності в банківському секторі.
"Наші рішення будуть узгоджуватися з загальною стратегією щодо зменшення державної власності в банківському секторі. Будь-яке рішення, яке може призвести до збільшення державної власності в банківському секторі, ухвалюватиметься після консультацій з персоналом МВФ і буде суворо обмежене питаннями, пов'язаними зі збереженням фінансової стабільності та рішеннями з питань національної безпеки в період дії воєнного стану", - йдеться у меморандумі.
Націоналізація Сенс банку
У лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти співвласника "Альфа-банку Україна" Михайла Фрідмана, а в березні до них приєдналася Велика Британія.
Тоді ж Фрідман і його партнер Петро Авен покинули раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на Сенс Банк. Україна запровадила санкції проти Фрідмана у жовтні того ж року.
А в травні 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. 20 липня Національний банк України вирішив вивести Сенс Банк з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави.
22 липня 2023 року Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стала власником 100% акцій АТ "Сенс Банк".
За даними НБУ, на 1 квітня 2024 року за розміром загальних активів Сенс банк посідав 8-ме місце (136,63 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Банк увійшов до трійки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік: він склав 5,04 млрд грн.