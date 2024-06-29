Уряд планує продати "Сенс банк" та "Укргазбанк"

Україна готується до продажу двох важливих банків - "Сенс Банку" та "Укргазбанку". Для цього планується призначити міжнародно визнаного фінансового радника до вересня 2024 року.

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Про це пише "Економічна правда" посилаючись на меморандум Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми також готуємо до продажу два системні державні банки - "Сенс Банк" та "Укргазбанк". Ми плануємо призначити міжнародно визнаного фінансового радника до кінця вересня 2024 року за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями", - зазначено у меморандумі.

Згідно з повідомленням, призначення радника відбуватиметься за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.

Крім того, Україна готує до розгляду законопроєкт про приватизацію державних банків у консультаціях з міжнародними фінансовими організаціями. Законопроєкт буде поданий на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.

В одному з розділів меморандуму вказано, що Україна також зобов'язується не збільшувати державну частку у банківському секторі. Усі рішення щодо цього питання будуть узгоджуватися зі стратегією зменшення державної власності в банківському секторі.

"Наші рішення будуть узгоджуватися з загальною стратегією щодо зменшення державної власності в банківському секторі. Будь-яке рішення, яке може призвести до збільшення державної власності в банківському секторі, ухвалюватиметься після консультацій з персоналом МВФ і буде суворо обмежене питаннями, пов'язаними зі збереженням фінансової стабільності та рішеннями з питань національної безпеки в період дії воєнного стану", - йдеться у меморандумі.

Націоналізація Сенс банку

У лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти співвласника "Альфа-банку Україна" Михайла Фрідмана, а в березні до них приєдналася Велика Британія.

Тоді ж Фрідман і його партнер Петро Авен покинули раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на Сенс Банк. Україна запровадила санкції проти Фрідмана у жовтні того ж року.

А в травні 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. 20 липня Національний банк України вирішив вивести Сенс Банк з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави.

22 липня 2023 року Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стала власником 100% акцій АТ "Сенс Банк".

За даними НБУ, на 1 квітня 2024 року за розміром загальних активів Сенс банк посідав 8-ме місце (136,63 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Банк увійшов до трійки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік: він склав 5,04 млрд грн.