НБУ вирішив вивести Сенс Банк з ринку

НБУ вирішив вивести з ринку Сенс Банк та звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією щодо участі держави в цій процедурі. Як ідеться в повідомленні регулятора, таке рішення ухвалило його правління, керуючись нормами законів про НБУ, про банки і банківську діяльність та про систему гарантування вкладів.

В Нацбанку нагадують, що власниками прямої істотної участі у Сенс Банку є АВН Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), а ключовими бенефіціарами - громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Пьотр Авен та громадянин Росії Андрій Косогов.

"Повʼязаність Фрідмана та Авена з Росією, яка є країною-агресором та здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, їх підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку", - заявляють в НБУ.

Так, про негативний вплив репутаційного ризику на діяльність фінустанови, як вказує регулятор, зазначено у звіті незалежного аудитора ТОВ "РСМ Україна" за 2022 рік. Той звернув увагу на висновки управлінського персоналу банку про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність Сенс Банку продовжувати діяльність на безперервній основі.

Про суттєвий негативний вплив репутаційного ризику свідчить, за даними НБУ, і динаміка окремих показників діяльності банку. Так, погіршення платіжної дисципліни позичальників банку вплинуло на його регулятивний капітал, який з 1 березня 2022 року до 1 липня 2023 року зменшився на 50%, водночас в інших системно важливих банків він у цілому збільшився на 29%.

"Через звʼязок Фрідмана та Авена з режимом країни-агресора до них були застосовані санкції в Європейському союзі, Великобританії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів", - нагадують в Нацбанку.

В свою чергу, в Україні президент Володимир Зеленський 19 жовтня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, згідно з якими до Фрідмана, Авена та Косогова застосовано персональні санкції, зокрема у формі блокування активів. В свою чергу, 5 липня санкції, зокрема у вигляді блокування активів, було таким самим чином застосовано і до ABH Ukraine та ABH Holdings.

В свою чергу, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення НБУ вирішила запровадити з 21 липня тимчасову адміністрацію в Сенс Банку та делегувати повноваження тимчасового адміністратора банку.

Під час тимчасової адміністрації сервіси для фізичних осіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони ФГВ. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.

Після прийняття Кабміном рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання ФГВ відповідного рішення.

Нагадаємо, що раніше,, 16 червня, президент підписав закон, який дозволяє автоматичну ліквідацію чи націоналізацію банків підсанкційних осіб, прийняття якого було направлено на застосування до Сенс Банку. Останній є єдиним в Україні системно важливим банком з російськими бенефіціарами.

Зазначимо, що Фрідман восени минулого року пропонував докапіталізувати фінустанову, що на той момент мала назву Альфа-Банк Україна, на 1 мільярд доларів, але заявлялося, що акціонери були готові і подарувати його у разі рішення України про націоналізацію або передачу якомусь іншому акціонеру. Повідомлялося навіть, що Фрідман просив Монако частково розморозити для цього його рахунки. Однак у січні, коли зазначений вище закон ще не було ухвалено, в НБУ заявили, що не бачать ризиків неплатоспроможності фінустанови, перейменованої у Сенс Банк, які могли б призвести до його націоналізації.

Натомість у червні ABH Holdings виступила проти націоналізації банку. Власники фінустанови вважають, що найкращим рішенням було б залишити її в приватній власності шляхом продажу акцій. Заявлялося, що компанія домовилася про продаж 75,6% акцій Сенс Банку інвестору без отримання фінансової компенсації для підсанкційних акціонерів. Повідомлялося, що така заявка надійшла до НБУ від кіпрської Karswell Limited, номінального власника 43,75% акцій польського Plus Bank. При цьому зазначалося, що НБУ отримав неповний пакет документів для узгодження такої угоди.