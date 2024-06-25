Провідні українські банки підписали меморандум про пріоритетне кредитування розвитку енергетичної інфраструктури

Під час банківського форуму "Економічної правди" 25 червня 17 найбільших банків України підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

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Про це повідомляють "Економічна правда" та пресслужба Приватбанку.

Документ визначає стратегічний напрямок кредитної політики банків на фінансування інвестиційних проектів, що відповідають потребам суб’єктів підприємництва від мікро та малих підприємств до середнього і великого бізнесу.

Згідно меморандумом, банки зобов'язуються організувати доступне кредитування для підприємців, які реалізовують проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності України. До підписання долучилися банки, чисті активи яких станом на 1 травня 2024 року становили понад 83% від загальних активів банківської системи України.

Згідно із текстом меморандуму, банки-підписанти зобовʼязуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для підприємців, які реалізовують проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Зокрема, підписантами стали: Райффайзен банк, А-Банк, Укрсиббанк, ОТП банк, МТБ банк, Банк Кредит Дніпро, Кредобанк, ПУМБ, Сенс банк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Креді Агріколь Банк, Піреус Банк МКБ, Правекс-Банк, Приватбанк, Глобус Банк.

Згідно з повідомленням, умови кредитування забезпечують гнучкість, доступність та ефективності фінансової підтримки для реалізації проєктів, спрямованих на впровадження інноваційних рішень у сфері енергетики та енергоефективності економіки України. Проте, умови фінансування позичальників визначатимуться кожним банком окремо, відповідно до його власної кредитної політики.

Подання заявок на пільгове кредитування в сфері енергетики можна здійснювати у відділеннях банків-підписантів або через інші канали. Заявки розглядатимуться у пріоритетному порядку. Сума кредиту може становити від 500 тисяч до 25 мільйонів євро, залежно від сегмента. Власний внесок клієнта повинен становити від 10% до 50% залежно від розміру проєкту. Валютою кредитування для малого та мікро бізнесу буде гривня.

Проєкти, що фінансуються

Кредити будуть надаватися на фінансування таких проєктів:

Будівництво сонячних, вітрових, біогазових станцій, електростанцій на біомасі, газотурбінних та газопоршневих електростанцій

Промислові акумуляторні батареї

Високоманеврені накопичувальні електростанції

Когенераційні установки

Для ФОПів та малого бізнесу: енергоефективні двері або вікна, сонячні панелі

Термін кредитування становитиме від 5 до 7 років. Пільгове кредитування здійснюватиметься на всій території України, за винятком зон ведення бойових дій та окупованих територій. Вартість кредиту залежатиме від облікової ставки НБУ.

Також можливе беззаставне кредитування для малих проєктів мікро та малого бізнесу під поруку.

Грошові потоки від проєкту та існуючого бізнесу будуть основними джерелами погашення кредитів. Можлива відстрочка погашення основної суми кредиту до 6-12 місяців або до моменту введення об'єкту в експлуатацію.

Нагадаємо, Приватбанк відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.

"Доступні кредити 5-7-9%" для енергетики

Варто додати, що 12 травня Кабінет міністрів дозволив використання ТЕЦ і ТЕС програми пільгового кредитування "5-7-9%" для фінансування відновлення пошкодженого через бойові дії обладнання.

Менш як за місяць Кабінет міністрів розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Відтепер її коштом підприємці зможуть придбати та встановити електрогенераційні установки, що працюють на газу.

підприємці зможуть профінансувати будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових установок. Максимальна сума кредиту - до 150 млн грн, термін - до 10 років.