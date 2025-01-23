Свириденко анонсувала продаж Sense Bank та частку в "Укрнафті"

Україна готова до продажу державного Sense Bank та приватизації частки "Укрнафти" яка потребує модернізації. Проте, щодо "Укрнафти" наразі тривають попередні обговорення..

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю Forbes Ukraine 23 січня.

За словами Свириденко, на цьогорічному економічному форумі в Давосі Україна представила конкретні проєкти.

"Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки 'Укрнафти', яка вкрай потребує модернізації", – зазначила вона. Щодо "Укрнафти" обговорення лише розпочалося, додала урядовиця.

Свириденко також повідомила, що уряд у межах державно-приватного партнерства розглядає можливість передачі порту "Чорноморськ" у концесію. "Ми бачимо зацікавленість як на внутрішньому ринку, так і серед міжнародних інвесторів", – наголосила вона.

"Там, де приватний сектор може ефективно відновити і модернізувати збиткові компанії, має працювати ринок", – підкреслила Свириденко.

Водночас, попри інтерес низки потенційних покупців, черги з реальних інвесторів на націоналізований Sense Bank поки немає. Навіть Томаш Фіала, який публічно висловлював зацікавленість у цьому активі, наразі далекий від конкретної пропозиції. Державі, ймовірно, знадобиться час, щоб підготуватися до продажу колишнього банку Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Нагадаємо, 7 листопада 2022 року підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку, були націоналізовані.

Що стосується Sense Bank, то 21 липня уряд підтримав пропозицію НБУ про участь держави у виведенні його з ринку, враховуючи, що він входить до переліку системно важливих банків. Наступного дня Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стала власником 100% акцій акціонерного товариства Sense Bank.