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Свириденко анонсувала продаж Sense Bank та частку в "Укрнафті"

Свириденко анонсувала продаж Sense Bank та частку в "Укрнафті"
Україна готує до приватизації Sense Bank та частку "Укрнафти"

Україна готова до продажу державного Sense Bank та приватизації частки "Укрнафти" яка потребує модернізації. Проте, щодо "Укрнафти" наразі тривають попередні обговорення..

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю Forbes Ukraine 23 січня.

За словами Свириденко, на цьогорічному економічному форумі в Давосі Україна представила конкретні проєкти.

"Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки 'Укрнафти', яка вкрай потребує модернізації", – зазначила вона. Щодо "Укрнафти" обговорення лише розпочалося, додала урядовиця.

Свириденко також повідомила, що уряд у межах державно-приватного партнерства розглядає можливість передачі порту "Чорноморськ" у концесію. "Ми бачимо зацікавленість як на внутрішньому ринку, так і серед міжнародних інвесторів", – наголосила вона.

"Там, де приватний сектор може ефективно відновити і модернізувати збиткові компанії, має працювати ринок", – підкреслила Свириденко.

Водночас, попри інтерес низки потенційних покупців, черги з реальних інвесторів на націоналізований Sense Bank поки немає. Навіть Томаш Фіала, який публічно висловлював зацікавленість у цьому активі, наразі далекий від конкретної пропозиції. Державі, ймовірно, знадобиться час, щоб підготуватися до продажу колишнього банку Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Нагадаємо, 7 листопада 2022 року підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку, були націоналізовані

Що стосується Sense Bank, то 21 липня уряд підтримав пропозицію НБУ про участь держави у виведенні його з ринку, враховуючи, що він входить до переліку системно важливих банків. Наступного дня Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стала власником 100% акцій акціонерного товариства Sense Bank.

Автор:
Тетяна Гойденко