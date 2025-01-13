За 2024 год отделений банков в Украине стало меньше на 127: кто в лидерах

По состоянию на 1 января 2025 года банки в Украине имели 5011 структурных подразделений, что на 127 меньше аналогичного показателя на начало прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Национальным банком Украины.

Дня сравнения, за восемь лет – с начала 2017 года – это количество сократилось более чем вдвое (с 10,3 тысячи), а по сравнению с началом 2009 года – упало почти в 4,6 раза (тогда банковских отделений было почти 23 тысячи).

В предыдущем году общее сокращение составило 198 отделений, в 2022 году, когда Украина потеряла контроль над значительными территориями из-за российского вторжения — 1349, в 2021 году — 449, а в 2020-м — 868.

В частности, в течение 2024 года в Украине у 12 банков прибавилось суммарно 25 отделений: больше всего – шесть – у Аккордбанка, еще по три – у Радабанка и Асвио Банка. 28 учреждений не изменили количество подразделений, а остальные 22, соответственно, сократили их число на 152.

В лидерах – традиционно два крупнейших государственных банка – Ощадбанк, у которого теперь лишь 1150 отделений (на 32 меньше), и Приватбанк, у которого их 1107 (на 25 меньше). Кроме того, на 14 сократилось (главным образом еще в I квартале) количество подразделений Креди Агриколь Банка, и теперь их 126.

Сеть Райффайзен Банка Аваль сократилась на 7 отделений до 325, Укргазбанка – на 6 до 214, Укрсиббанка – на 5 до 218. Среди ряда небольших банков относительное сокращение было значительно большим: у РВС Банка – на 5 до 15, у Коминбанка – на 9 до 48, у Полтава-банка – на 9 до 73.

Коминвестбанк, который в декабре НБУ признал неплатежеспособным, на 1 января еще имел 29 подразделений (перед этим последние пять лет это число колебалось между 38 и 40, в том числе на 1 октября было 38).

Значительную сеть сохраняют Первый украинский международный банк (223 отделения, на 2 меньше прошлогоднего показателя), А-Банк (199, стало на 2 больше) и Сенс Банк (139, стало на 1 больше).

Всего же в Украине осталось 60 действующих банков. Кроме того, недавно решил прекратить работу малый банк "Портал". 52 учреждения находятся в режиме ликвидации, а еще 100 с 2008 года полностью перестали существовать (в том числе появились и успели исчезнуть за этот период). В 2024 году закрылся только Альпари Банк, у которого структурных подразделений не было.