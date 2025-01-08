18% банков в Украине являются убыточными

По данным Национального банка Украины, 44,52 млрд грн налога на прибыль заплатят украинские банки за 11 месяцев 2024 года. Из них рекордные 7,05 млрд грн обязательств приходятся на ноябрь 2024 года после повышения налогов с 25% до 50%.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что более 44,5 млрд грн налога на прибыль должны уплатить 62 украинских банка за неполный 2024 год. Это уже в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2023 года. В прошлом году налог для банков также был увеличен в последнем квартале.

Наибольшую сумму налогов за год банки уплатили в ноябре: 7,05 млрд грн. Более половины из них – 4,47 млрд грн, или 63% – приходится на банки с иностранным капиталом.

"В целом прибыль банков к уплате налогов составила 175,6 млрд грн. Это на 12% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года", — отмечают аналитики.

По данным "Опендатабот", 11 банков понесли убытки на 388 млн грн. Сейчас 18% украинских банков убыточны.

Два из семи государственных банков убыточны

63% прибыли среди всех банков получили государственные банки. Это связано преимущественно с заработками. ПриватБанка : 48,35 млрд грн или 41% от совокупной прибыли всех банков. За год прибыль Привата выросла на 11%.

В "Опендатаботе" напоминают, что в сентябре еще один украинский банк стал государственным — Мотор банк .

Отметим, сейчас в Украине государственными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк и PIN банк.

Аналитики подчеркивают, что в настоящее время два из семи государственных банков убыточны (Мотор банк и PIN банк).

Украинские банки уплатили в бюджет 73,5 млрд грн налога на прибыль

В 2023 году украинским банкам насчитали налог на прибыль, который вдвое больше, чем за все предыдущие 15 лет, и при этом они получили исторически рекордную чистую прибыль.

Так, начисленный налог на прибыль в 2023 году составил 73,5 млрд. грн., что в 10 раз больше, чем за 2022 год и в 11,5 раза больше, чем в 2021 году.

При этом банки получили наибольшую за все годы чистую прибыль (после уплаты налога) на уровне 86,5 млрд. грн. Это в четыре раза и на 12% больше соответственно в 2022 и 2021 годах.

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что принятие решения о введении налога на сверхприбыли банков "задним числом" оправдано исключительной ситуацией.

Но Национальный банк Украины (НБУ) видит риски в очередном повышении налога на прибыль банков до 50% и планирует объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета из-за покупки облигаций внутреннего госзайма, избегая эмиссии.