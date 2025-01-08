18% банків в Україні є збитковими

За даними Національного банку України, 44,52 млрд грн податку на прибуток заплатять українські банки за 11 місяців 2024 року. З них рекордні 7,05 млрд грн зобовʼязань припадають на листопад 2024 року — після підвищення податків з 25% до 50%.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що понад 44,5 млрд грн податку на прибуток мають сплатити 62 українські банки за неповний 2024 рік. Це вже в 1,7 разів більше, ніж за той самий період 2023 року. Торік податок для банків так само було збільшено в останньому кварталі.

Найбільшу наразі суму податків за рік банки сплатили у листопаді: 7,05 млрд грн. Більше половини з них — 4,47 млрд грн, або 63% — припадає на банки з іноземним капіталом.

"Загалом прибуток банків до сплати податків склав 175,6 млрд грн. Це на 12% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року", - зауважують аналітики.

За даними "Опендатабот", 11 банків зазнали збитків на 388 млн грн. Наразі 18% українських банків є збитковими.

Два з семи державних банків є збитковими

63% прибутку серед усіх фінустанов отримали державні банки. Це повʼязано, переважно, із заробітками ПриватБанку: 48,35 млрд грн або 41% від сукупного прибутку усіх банків. За рік прибуток Привату виріс на 11%.

В "Опендатабот" нагадують, що у вересні ще один український банк став державним — Мотор банк.

Зауважимо, наразі в Україні державними є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк та PIN банк.

Аналітики підкреслюють, що наразі два з семи державних банків є збитковими (Мотор банк та PIN банк).

Українські банки сплатили до бюджету 73,5 млрд грн податку на прибуток

У 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток, який є удвічі більшим ніж за всі попередні 15 років, і при цьому вони отримали історично рекордний чистий прибуток.

Так, нарахований податок на прибуток у 2023 році склав 73,5 млрд. грн, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік і в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році.

При цьому банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд. грн. Це учетверо і на 12% більше відповідно у 2022 і 2021 роках.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що ухвалення рішення про запровадження податку на надприбутки банків "заднім числом" виправдано винятковою ситуацією.

Але Національний банк України (НБУ) вбачає ризики у черговому підвищення податку на прибуток банків до 50% і планує оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету через купівлю облігацій внутрішньої держпозики, уникаючи емісії.