За 2024 рік відділень банків в Україні стало менше на 127: хто в лідерах

Станом на 1 січня 2025 року банки в Україні мали 5011 структурних підрозділів, що на 127 менше за аналогічний показник на початок минулого року. Про це свідчать статистичні дані, опубліковані Національним банком України.

Дня порівняння, за вісім років - з початку 2017 року - ця кількість скоротилася більш ніж вдвічі (з 10,3 тисячі), а порівняно з початком 2009 року - впала майже у 4,6 рази (тоді банківських відділень було майже 23 тисячі).

В попередньому році загальне скорочення склало 198 відділень, в 2022 році, коли Україна втратила контроль над значними територіями через російське вторгнення, - 1349, в 2021 році - 449, а в 2020-му - 868.

Зокрема, протягом 2024 року в Україні у 12 банків додалося сумарно 25 відділень: найбільше - шість - у Акордбанку, ще по три - у Радабанку та Асвіо Банку. 28 установ не змінили кількість підрозділів, а решта 22, відповідно, скоротили їх число на 152.

В лідерах - традиційно два найбільших державних банки - Ощадбанк, у якого тепер лише 1150 відділень (на 32 менше), та Приватбанк, у якого їх 1107 (на 25 менше). Крім того, на 14 скоротилася (головним чином ще в I кварталі) кількість підрозділів Креді Агріколь Банку, і тепер їх 126.

Мережа Райффайзен Банку Аваль скоротилася на 7 відділень до 325, Укргазбанку - на 6 до 214, Укрсиббанку - на 5 до 218. Серед низки невеликих банків відносне скорочення було значно більшим: у РВС Банку - на 5 до 15, у Комінбанку - на 9 до 48, у Полтава-банку - на 9 до 73.

Комінвестбанк, який в грудні НБУ визнав неплатоспроможним, на 1 січня ще мав 29 підрозділів (перед цим останні п'ять років ця кількість коливалася між 38 та 40, зокрема на 1 жовтня було 38).

Значну мережу зберігають Перший український міжнародний банк (223 відділення, на 2 менше за минулорічний показник), А-Банк (199, стало на 2 більше) та Сенс Банк (139, стало на 1 більше).

Всього ж в Україні наразі залишилося 60 діючих банків. Крім того, нещодавно вирішив припинити роботу малий банк "Портал". 52 установи знаходятся в режимі ліквідації, а ще 100 з 2008 року повністю перестали існувати (в тому числі з'явилися і встигли зникнути за цей період). В 2024 році закрився тільки Альпарі Банк, який структурних підрозділів не мав.