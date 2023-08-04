Обеспечивает армию РФ боеприпасами: российскому олигарху Гинеру заочно сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному российскому олигарху, президенту ФК "ЦСКА" Евгению Гинеру, построившему в оккупированном Крыму две теплоэлектростанции и поставлявшему армии РФ боеприпасы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Правоохранители установили, что в 2019 году подозреваемый через подконтрольную ему компанию обеспечил строительство Балаĸлавской (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на территории временно оккупированного Крыма.

Эти электростанции были подсоединены к электрическим сетям РФ. Таким образом, подозреваемый причинил вред энергетической безопасности Украины, способствовал зависимости Крыма от РФ в энергетическом секторе.

Также установлено, что в 2022 году подозреваемый как владелец управляющей компании "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" дал указание осуществлять поставки патронов для различных видов стрелкового оружия в министерство обороны, вооруженные силы и другие военные формирования РФ.

"Он обеспечил поставку значительного количества патронов российским войскам за весь период времени вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

В чем подозревают олигарха и что ему грозит

Гинер заочно уведомлен о подозрении в пособничестве совершения действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Арест имущества олигарха

Гинер через связанных лиц на территории Украины является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine и владеет корпоративными правами ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ровнооблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго", АО "Житопроизводоэнерго", АО "Херсоноблэнерго", ЭК Севастопольэнерго", а также гостиницами, металлургическими заводами и торговыми центрами.

В настоящее время Высшим антикоррупционным судом рассматривается иск Министерства юстиции Украины, поданный на основе материалов ГБР относительно взыскания этих активов в доход государства.

Ранее судом принято решение об аресте семи гостиниц и двух торговых центров, которыми фактически владеют граждане государства-агрессора.

В феврале 2023 года судом взыскан в доход государства контрольный пакет акций (88,9% акций) банковского учреждения, бенефициарным владельцем которого является президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер.

Отметим, что 22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривавшее наложение 13 видов санкций сроком на десять лет на 256 человек, среди которых был и Гинер. Однако, применение такого вида санкции как обращение активов в доход государства, предусмотренное в законе о санкциях в мае 2022 года, требует именно судебного решения по иску Минюста.