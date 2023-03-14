Апелляционная палата ВАКС подтвердила решение о конфискации PINbank у россиянина Гинера

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 13 марта отказала в удовлетворении апелляционной жалобы представителя гражданина России Евгения Гинера на решение о взыскании с него в доход государства 88,89% акций Первого инвестиционного банка (PINbank), говорится в сообщении палаты.

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Как отметила на своей странице в Facebook директор департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых, установлено, что Гинер как подсанкционное лицо является конечным бенефициарным владельцем российского ООО "ИК "Технопромэкспорт" (ему принадлежит 65% уставного капитала указанной компании).

В свою очередь также установлено, что "Технопромэкспорт" является управляющей компанией для российского Конструкторского бюро автоматических линий имени Кошкина, которое, среди прочего, производит оборудование военного и двойного назначения, в частности, установки, автоматы и станки для патронной промышленности предприятий оборонного комплекса РФ.

Ввиду этого, по словам чиновницы, Апелляционная палата ВАКС и согласилась с выводами суда первой инстанции о законности и обоснованности решения. Таким образом, сейчас решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, что 27 февраля коллегия судей ВАКС по иску Минюста решила применить к Гинеру, который также является президентом футбольного клуба "ЦСКА" (Москва), санкцию в виде взыскания в доход государства его пакета акций PINbank.

Отметим, что 22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривавшее наложение 13 видов санкций сроком на десять лет на 256 человек, среди которых был и Гинер. Однако, применение такого вида санкции как обращение активов в доход государства, предусмотренное в законе о санкциях в мае 2022 года, требует именно судебного решения по иску Минюста.

В свою очередь, 16 февраля ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества в Украине российского олигарха Олега Дерипаски. В то же время, по словам Богатых, сторона миллиардера подала апелляцию и сейчас дело находится "на стадии открытия апелляционного производства".