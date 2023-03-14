Апеляційна палата ВАКС підтвердила рішення про конфіскацію PINbank у росіянина Гінера

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 13 березня відмовила у задоволенні апеляційної скарги представника громадянина Росії Євгенія Гінера на рішення про стягнення з нього в дохід держави 88,89% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank), йдеться у повідомленні палати.

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Як зазначила на своїй сторінці у Facebook директор департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих, встановлено, що Гінер як підсанкційна особа є кінцевим бенефіціарним власником російського ТОВ "ІК "Технопромекспорт" (йому належить 65% статутного капіталу вказаної компанії).

В свою чергу, також встановлено, що "Технопромекспорт" є керуючою компанією для російського Конструкторського бюро автоматичних ліній імені Кошкіна, яке, серед іншого, виробляє обладнання військового та подвійного призначення, зокрема, установки, автомати та станки для патронної промисловості підприємств оборонного комплексу РФ.

Тому, за словами чиновниці, Апеляційна палата ВАКС і погодилась із висновками суду першої інстанції щодо законності та обґрунтованості рішення. Таким чином, наразі рішення суду набрало законної сили.

Нагадаємо, що 27 лютого колегія суддів ВАКС за позовом Мін'юсту вирішила застосувати до Гінера, який також є президентом футбольного клубу "ЦСКА" (Москва), санкцію у вигляді стягнення в дохід держави його пакету акцій PINbank.

Зазначимо, що 22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачало накладення 13 видів санкцій строком на десять років на 256 осіб, серед яких був і Гінер. Втім, застосування такого виду санкції як звернення активів в дохід держави, яке було передбачено в законі про санкції у травні 2022 року, потребує саме судового рішення за позовом Мін'юсту.

В свою чергу, 16 лютого ВАКС задовільнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави майна в Україні російського олігарха Олега Дерипаски. Натомість, за словами Богатих, сторона мільярдера подала апеляцію і наразі справа знаходиться "на стадії відкриття апеляційного провадження".