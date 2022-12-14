Суд наложил арест на 7 гостиниц сети Premier, помещения ТРЦ "Метрополис" и "Метрограда" - СМИ

Печерский районный суд Киева наложил арест с запретом на отчуждение на отели Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych в Киеве, Premier Hotel Dnister во Львове, Premier Hotel Odessa в Одессе, а также Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии.

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Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на копию решения суда от 12 декабря.

Арестованные 7 гостиниц из сети Premier Hotels & Resorts, расположенные в Киеве, Львове, Одессе и Александрии, запрещено отчуждать. При этом судья не удовлетворил ходатайство по части установления запрета пользования этим имуществом.

Кроме отелей суд также наложил арест на нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве.

В настоящее время ДБР расследует присвоение имущества и совершение "преступной организацией "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц".

В ходе следствия выяснилось, что группу VS Energy представляют три гражданина РФ: Александр Бабаков - депутат Госдумы РФ, Евгений Гинер - президент московского футбольного клуба ЦСКА, Михаил Воеводин - так называемый "вор в законе" по прозвищу "Миша Лужнецкий".

В материалах следствия указано, что Бабаков оказал влияние на высшее политическое руководство Украины в период 2001-2014 годов. Пользуясь этим, он обеспечивал лоббирование интересов преступной группы с целью приобретения активов участниками противоправной группы. Гинер, как выяснило следствие, обеспечивал необходимые меры по финансированию противоправной деятельности группы, а Воеводин организовывал силовое сопровождение процессов завладения активами.

Также выяснилось, что в период 2017-2022 годов подконтрольные VS Energy облэнерго по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы, после чего часть средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества.

Напомним, в июле Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора об аресте активов группы компаний VS Energy. ДБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора проводило досудебное расследование, в ходе которого проверялась информация о причастности российского бизнеса к группе компаний VS Energy. Однако предоставленные тогда в суд доказательства оказались неубедительными.

Впоследствии, в ноябре, по материалам СБУ было объявлено подозрение Бабакову. До этого СБУ провела обыски в VS Energy для предотвращения угроз энергетике. В управлении компании находятся объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.