Связанному с компанией VS Energy заместителю главы госдумы РФ Бабакову объявили о подозрении на основе материалов СБУ

На основе материалов Службы безопасности Украины следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины заместителю главы российской Госдумы Александру Бабакову. Российский чиновник до сих пор косвенно владеет энергокомпанией VS Energy, контролирующей несколько украинских облэнерго. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"На основе материалов СБУ следователи ГБР по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении заместителю председателя госдумы РФ Александру Бабакову. Этот чиновник вредит суверенитету Украины, способствует военной агрессии России и голосовал за "принятие в состав РФ" Херсонской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.

По данным СБУ, Бабаков вместе с другими лицами является конечным бенефициаром одной из работающих в Украине энергетических компаний. В частности, в ее управлении находятся объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.

"Недавно СБУ провела обыски компании для предотвращения угроз энергетике, поскольку именно эта отрасль в последнее время стала приоритетной мишенью для российских ракетных ударов", - говорится в сообщении.

В настоящее время Бабакову заочно уведомлено о подозрении по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Речь идет о компании VS Energy, владеющей облэнерго в вышеупомянутых областях. В настоящее время бенефициарами компании в реестрах указаны граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская, а также граждане Латвии Артурс Альбергс, Вигантс Валтс и Дамбинс Виллис. Однако по данным СМИ Бабаков до сих пор контролирует компанию .

Напомним, издание "Экономическая правда" ранее сообщило, что Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых являются граждане России. Речь идет об активах депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, члена комитета Госдумы РФ по международным делам Евгения Гинера и Михаила Воеводина – так называемого "вора в законе" по прозвищу "Миша Лужнецкий".

В частности, арестованы доли в уставных капиталах пяти компаний: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" ( 96,78%), АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими частицами в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings BV, которые объединены в группу VS Energy.

"ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житопроизводлэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнооблэнерго").

В июле Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора об аресте активов группы компаний VS Energy. ДБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора проводило досудебное расследование, в ходе которого проверялась информация о причастности российского бизнеса к группе компаний VS Energy. Однако предоставленные в суд доказательства оказались неубедительными.