Пов'язаному з компанією VS Energy заступнику голови держдуми РФ Бабакову оголосили про підозру

На основі матеріалів Служби безпеки України слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру в посяганні на територіальну цілісність України заступнику голови російської Держдуми Олександру Бабакову. Російський чиновник досі опосередковано володіє енергокомпанією VS Energy, котра контролює декілька українських обленерго. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"На основі матеріалів СБУ слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру заступнику голови держдуми РФ Олександру Бабакову. Цей чиновник шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії Росії та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей", - сказано в повідомленні.

За даними СБУ, Бабаков разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з енергетичних компаній, яка працює в Україні. Зокрема, в її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.

"Нещодавно СБУ провела обшуки компанії для упередження загроз енергетиці, оскільки саме ця галузь останнім часом стала пріоритетною мішенню для російських ракетних ударів", - сказано в повідомленні.

Наразі Бабакову заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Мова йде про компанію VS Energy, котра володіє обленерго в вищезгаданих областях. Наразі бенефіціарами компанії в реєстрах вказані громадяни Німеччини Олег Сізерман та Марина Ярославська, а також громадяни Латвії Артурс Альбергс, Вігантс Валтс та Дамбінс Віліс. Однак за даними ЗМІ Бабаков досі контролює компанію.

Нагадаємо, видання "Економічна правда" раніше повідомило, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є громадяни Росії. Йдеться про активи депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, члена комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Євгена Гінера і Михайла Воєводіна – так званого "злодія в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький".

Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%), АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

"ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу ("Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго").

У липні Київський апеляційний суд не задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора про арешт активів групи компаній VS Energy. ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора проводило досудове розслідування, в ході якого перевірялась інформація про причетність російського бізнесу до групи компаній VS Energy. Однак, надані до суду докази виявились непереконливими.