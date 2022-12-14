Суд наклав арешт на 7 готелів мережі Premier, приміщення ТРЦ "Метрополіс" та "Метрограду" — ЗМІ

Печерський районний суд Києва наклав арешт із забороною відчуження на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odessa в Одесі, а також Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії.

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Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на копію рішення суду за 12 грудня.

Арештовані 7 готелів з мережі Premier Hotels & Resorts, що розташовані у Києві, Львові, Одесі та Олександрії, заборонено відчужувати. При цьому суддя не задовольнив клопотання в частині встановлення заборони користування цим майном.

Окрім готелів, суд також наклав арешт на нежитлові приміщення торговельно-виставкового комплексу "Метроград" та ТРЦ "Метрополіс" у Києві.

Наразі ДБР розслідує привласнення майна та вчинення "злочинною організацією "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб".

В ході слідства з'ясувалося, що групу VS Energy представляють троє громадян РФ: Олександр Бабаков – депутат Держдуми РФ, Євгеній Гінер – президент московського футбольного клубу ЦСКА, Михайло Воєводін – так званий "злодій в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький".

В матеріалах слідства вказано, що Бабаков мав вплив на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 років. Користуючись цим, він забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи з метою набуття активів учасниками протиправної групи. Гінер, як з'ясувало слідство, забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи, а Воєводін організовував силовий супровід процесів заволодіння активами.

Також з'ясувалося, що у період 2017–2022 років підконтрольні VS Energy обленерго "за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи, після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого та нерухомого майна.

"ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу ("Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго").

Нагадаємо, у липні Київський апеляційний суд не задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора про арешт активів групи компаній VS Energy. ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора проводило досудове розслідування, в ході якого перевірялась інформація про причетність російського бізнесу до групи компаній VS Energy. Однак, надані тоді до суду докази виявились непереконливими.

Згодом, у листопаді, за матеріалами СБУ була оголошена підозра Бабакову. До цього СБУ провела обшуки у VS Energy для упередження загроз енергетиці. В управлінні компанії перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.