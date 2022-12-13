У депутата Держдуми РФ знайшли 11 квартир у Києві: його підозрюють у посяганні на цілісність України

Слідчі Головного управління поліції в АР Крим та Севастополі повідомили депутату Державної Думи Росії про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

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Про це йдеться у повідомленні Нацполіції. Таким чином, чоловіку інкримінують частину 1 статті 110-2 та частину 2 статті 110 Кримінального кодексу. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну як депутат теперішнього скликання Держдуми підозрюваний 1968 року народження голосував серед інших депутатів про надання дозволу на ведення військ на територію України.

При цьому політик є уродженцем Маріуполя Донецької області. Також встановлено, що фігурант у цьому році був нагороджений наказом "голови ДНР" Деніса Пушиліна медаллю "За отвагу" та "бойовою" медаллю "За звільнення Маріуполя".

Окрім того, в ході досудового розслідування було проведено вісім санкціонованих Голосіївським судом Києва обшуків, під час яких виявлено та вилучено оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного в Києві 11 квартир.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість. Хоча правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але низка українських ЗМІ уточнює, що йдеться про Дмитра Сабліна ("Єдина Росія").

Нагадаємо також, що нещодавно Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, заступнику голови Держдуми РФ Олександру Бабакову.