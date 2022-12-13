У депутата Госдумы РФ нашли 11 квартир в Киеве: его подозревают в посягательстве на целостность Украины

Следователи Главного управления полиции в АР Крым и Севастополе сообщили депутату Государственной Думы России о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

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Об этом говорится в сообщении Нацполиции. Таким образом, мужчине инкриминируется часть 1 статьи 110-2 и часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса. Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора.

Отмечается, что перед полномасштабным вторжением РФ в Украину в качестве депутата нынешнего созыва Госдумы подозреваемый 1968 года рождения голосовал среди других депутатов о предоставлении разрешения на ведение войск на территорию Украины.

При этом политик является уроженцем Мариуполя Донецкой области. Также установлено, что фигурант в этом году был награжден приказом "главы ДНР" Дениса Пушилина медалью "За отвагу" и "боевой" медалью "За освобождение Мариуполя".

Кроме того, в ходе расследования было проведено восемь санкционированных Голосеевским судом Киева обысков, в ходе которых выявлены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого в Киеве 11 квартир.

Решается вопрос о наложении ареста на указанную недвижимость. Хотя правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но ряд украинских СМИ уточняет, что речь идет о Дмитрии Саблине ("Единая Россия").

Напомним также, что недавно Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, приведшем к гибели людей и другим тяжким последствиям, заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову.