Заместителю госдумы РФ Бабакову грозит пожизненное заключение в Украине, - эксперт

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Заместителю председателя госдумы России Александру Бабакову, которому по материалам СБУ объявлено подозрение, грозит пожизненное заключение.

Об этом заявил народный депутат 8-го созыва Александр Черненко, комментируя действия спецслужбы.

По его словам, Бабаков не только голосовал за «присоединение» украинских областей к России или направление войск «в помощь республикам л/днр», но и вредит энергетической безопасности Украины.

«Его фамилия упоминается среди других россиян-олигархов, владеющих VS Energy. Это компания, имеющая 10% на энергорынке Украины, а фактически владеющая шестью облэнерго. И это в то время, когда Россия бомбит наши энергетические объекты, а украинцы сидят без света!», - отметил Черненко.

Он добавил, что недавно СБУ проводила обыски в VS Energy, а теперь объявили подозрение Бабакову.

«Доказательств того, что Бабаков «заработал» себе на 110 статью (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса – вагон. Так что по украинским законам ему грозит пожизненное заключение», - подчеркнул эксперт.

Пока энергокомпанию Бабакова нужно забрать в пользу государства, потому что это уже вопрос не экономики, а нашей энергетической безопасности. По его убеждению, важен сам факт того, что список санкций и подозрений российским чиновникам расширяется: «Происходит дерусификация экономики. Потому что не могут россияне владеть долей энергорынка, который сами же разрушают своими ракетами».

Напомним, что вчера по материалам СБУ было объявлено подозрение российскому политику Александру Бабакову, а недавно Служба безопасности Украины провела обыски в VS Energy для предотвращения угроз энергетике. В управлении компании находятся объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.