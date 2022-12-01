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Заместителю госдумы РФ Бабакову грозит пожизненное заключение в Украине, - эксперт
Заместителю председателя госдумы России Александру Бабакову, которому по материалам СБУ объявлено подозрение, грозит пожизненное заключение.
Об этом заявил народный депутат 8-го созыва Александр Черненко, комментируя действия спецслужбы.
По его словам, Бабаков не только голосовал за «присоединение» украинских областей к России или направление войск «в помощь республикам л/днр», но и вредит энергетической безопасности Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
«Его фамилия упоминается среди других россиян-олигархов, владеющих VS Energy. Это компания, имеющая 10% на энергорынке Украины, а фактически владеющая шестью облэнерго. И это в то время, когда Россия бомбит наши энергетические объекты, а украинцы сидят без света!», - отметил Черненко.
Он добавил, что недавно СБУ проводила обыски в VS Energy, а теперь объявили подозрение Бабакову.
«Доказательств того, что Бабаков «заработал» себе на 110 статью (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса – вагон. Так что по украинским законам ему грозит пожизненное заключение», - подчеркнул эксперт.
Пока энергокомпанию Бабакова нужно забрать в пользу государства, потому что это уже вопрос не экономики, а нашей энергетической безопасности. По его убеждению, важен сам факт того, что список санкций и подозрений российским чиновникам расширяется: «Происходит дерусификация экономики. Потому что не могут россияне владеть долей энергорынка, который сами же разрушают своими ракетами».
Напомним, что вчера по материалам СБУ было объявлено подозрение российскому политику Александру Бабакову, а недавно Служба безопасности Украины провела обыски в VS Energy для предотвращения угроз энергетике. В управлении компании находятся объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.