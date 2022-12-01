Заступнику держдуми РФ Бабакову загрожує довічне ув’язнення в Україні, - експерт

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Заступнику голови держдуми рф Олександру Бабакову, якому за матеріалами СБУ оголошено підозру, загрожує довічне ув’язнення. Про це заявив народний депутат 8-го скликання Олександр Черненко, коментуючи дії спецслужби.

За його словами, Бабаков не тільки голосував за «приєднання» українських областей до рф чи направлення військ «у допомогу республікам л/днр», але й шкодить енергетичній безпеці України.

«Його прізвище згадується серед інших росіян-олігархів, які володіють VS Energy. Це компанія, що має 10% на енергоринку України, а фактично володіє шістьма обленерго. І це в той час, коли росія бомбить наші енергетичні об’єкти, а українці сидять без світла!», - зазначив Черненко.

Він додав, що нещодавно СБУ проводила обшуки в VS Energy, а тепер оголосили підозру Бабакову.

«Доказів того, що Бабаков «заробив» собі на 110 статтю (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу – вагон. Тож за українськими законами йому загрожує довічне ув’язнення», - підкреслив експерт.

Поки ж енергокомпанію Бабакова треба забрати на користь держави, бо це вже питання не економіки, а нашої енергетичної безпеки. На його переконання, важливий сам факт того, що перелік санкцій і підозр російським чиновникам розширюється: «Відбувається дерусифікація економіки. Бо не можуть росіяни володіти часткою енергоринку, який самі ж і руйнують своїми ракетами».

Нагадаємо, що вчора за матеріалами СБУ була оголошена підозра російському політику Олександру Бабакову, а нещодавно Служба безпеки України провела обшуки у VS Energy для упередження загроз енергетиці. В управлінні компанії перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.