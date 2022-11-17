Група компаній VS Energy вважає необґрунтованим рішення суду про арешт їх активів

Акціонери VS Energy вважають необґрунтованим рішення суду про арешт активів групи компаній та заявили, що серед власників немає громадян РФ.

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Про це повідомила пресслужба групи компаній VS Energy.

"Група компаній VS Energy заявляє про необґрунтованість дій прокурора та рішень українського суду, спрямованих на обмеження діяльності її підприємств та корпоративних прав акціонерів й захищатиме свої інтереси в судах української та міжнародної юрисдикцій", - йдеться в повідомленні.

В VS Energy наголосили, що не погоджуються зі звинуваченнями про зв’язки з РФ і наголосили, що нинішня структура акціонерів групи компаній підлягала детальній перевірці як в ЄС, так і в Україні.

"Євгеній Гінер перестав бути акціонером групи ще у 2014 році як юридично, так і фактично. Відтоді він не має жодного зв’язку з групою чи її співробітниками. Щодо Олександра Бабакова та Михайла Воєводіна, то вони ніколи не володіли акціями групи компаній VS Energy", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, видання "Економічна правда" раніше повідомило, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є громадяни Росії. Йдеться про активи депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, члена комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Євгена Гінера і Михайла Воєводіна – так званого "злодія в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький".

Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%), АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

"ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу ("Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго").

У липні Київський апеляційний суд не задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора про арешт активів групи компаній VS Energy. ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора проводило досудове розслідування, в ході якого перевірялась інформація про причетність російського бізнесу до групи компаній VS Energy. Однак, надані до суду докази виявились непереконливими.